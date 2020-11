Indemnización por Pasta de Conchos, la próxima semana: AMLO

Al anunciar la entrega, en los próximos días, de apoyos para las familiares de personas que fallecieron por Covid, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la semana próxima los familiares de los mineros de Pasta de Conchos recibirán indemnizaciones, por reparación del daño. Igualmente dio a conocer que los deportistas recibirán por adelantado, en un solo pago, sus becas para todo 2021.

“Nos vamos a poner al día. Vamos también a entregar los apoyos, como lo ofrecimos, a familiares de los que han perdido la vida por el Covid, la semana que viene y la próxima. Es un apoyo directo a la familia (y el monto) es lo que estamos viendo, ya estamos resolviéndolo”, indicó.

El 20 de noviembre, añadió en conferencia de prensa, entregamos apoyos directos a 900 deportistas.

“Lo que hicimos después de los Panamericanos ¿se acuerdan?, que se entregó de manera directa los premios incluyó a entrenadores. Se repite, se les va a entregar para todo un año, directo, por adelantado. Lo mismo, para que no haya intermediación”, dijo.

El objetivo, puntualizó el mandatario, es que los beneficiarios no tengan que ir mes con mes a las oficinas y les digan ‘te falta este papel, trae el acta de nacimiento, tu constancia de residencia’.

No, destacó, “ya sabemos, es lo mismo que se hizo la vez pasada. Y así quiero que se entregue el apoyo a los científicos, a los investigadores, de manera directa”, tal como van a recibir los apoyos del Infonavit, directo, ya no hay ciudadanos imaginarios.

“Pero ‘es que lo van a usar para los 15 años de su niña’, pues no importa, es la responsabilidad de cada quien. Todos tenemos que actuar con responsabilidad. Y así es el pueblo, van inventando que el pueblo no está preparado, como decía Porfirio Díaz que el pueblo no está preparado para la democracia. No, el pueblo está muy consciente y es ver cómo se distribuyen de manera directa, sin intermediación”, manifestó.