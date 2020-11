Presas vacías en época de lluvias, en el plan para Tabasco: AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que dentro del plan integral para Tabasco se prevé que las presas permanezcan vacías en tiempo de lluvia, aun cuando en este periodo no se genere energía eléctrica, para evitar inundaciones como las actuales, y ratificó su compromiso de solucionar el problema de raíz, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación, autorizado esta madrugada en la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, el mandatario recordó que el problema en Tabasco viene de tiempo atrás y mencionó que luego de las inundaciones de 2007 se elaboró un plan que tampoco se llevó a cabo.

“Fíjense que en el 2008 se acordó que las presas del Grijalva iban a permanecer en temporadas de lluvia vacías o se iba a procurar que no estuviesen llenas, agosto, septiembre, octubre y noviembre.

"Así se estableció y que a cambio de eso se iba a hacer una presa abajo de Peñitas. No hicieron y como no se cumplió siguieron operando las presas de la misma forma”, indicó.

En efecto, añadió, durante el gobierno del presidente Peña Nieto hubo otro plan. Ahora, prometió, sí queremos resolver en definitiva, a fondo, este problema, es mi compromiso.

Puntualizó que ante la contingencia se avanzará por etapas.

“Ahora, proteger a la gente, que es lo que estamos haciendo, sacando del agua a los damnificados, llevándolos a refugios, a albergues, que tengan comida caliente, apoyo”.

Ese operativo lo está llevando a cabo el gobierno del estado, la coordinación de Protección Civil, la Marina y el Ejército.

Lo segundo, precisó, es que vamos a entregar apoyos para alimentos por familia, este apoyo lo va a distribuir el ejército, para 80 mil viviendas, tanto en Chiapas como en Tabasco.

Más adelante, a partir de los censos, apoyar para enseres porque los que perdieron sus muebles, sus refrigeradores, estufas, camas, ayudarlos a todos, acompañado de atención médica.

“Luego el que se fortalezca el programa de bienestar en las zonas afectadas, por ejemplo, si en las zonas inundadas se está entregando apoyo a niñas, niños con discapacidad, pero no tienen apoyo discapacitados de más edad, se va a ampliar a todos y así en el caso de las becas”.

Indicó que se va a fortalecer el programa de bienestar, más estructural, porque ya está el presupuesto autorizado, el de la madrugada, el cual contempla los 200 millones de pesos para anticipos en la compra de dragas operadas por la secretaría de Marina.

“También el fondo del control de las presas, van a estar vacías aunque no se genere energía durante los meses de lluvia” , informó.

Y también un programa de desarrollo urbano regional que incluye agua porque se vive la paradoja de que hay agua en abundancia que inunda pero no hay agua para el uso doméstico, no hay líneas, no hay pozos o las tomas de las aguas de los ríos no funcionan porque ya no sirven las plantas, no hay red de distribución, el drenaje está destruido en el caso de Villa Hermosa y así casi todas las cabeceras municipales, hay que pavimentar porque las calles están quedando destruidas, resolver el problema de vivienda pero no construir en las mismas zonas bajas.

“Es todo un plan completo”, manifestó.

Dijo que aun no tiene el estimado de inversión, del plan integral para Tabasco.

“Yo voy mañana y pasado y el martes tenemos otra reunión con gobernadores y ya vamos a tener un presupuesto estimado general. Pero más que hablar del presupuesto global tenemos que atender las necesidades de la gente”, refirió.