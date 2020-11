Policía estatal vigilaba Jamapa cuando asesinaron a alcaldesa: SSP

Xalapa, Ver. El secretario de Seguridad Pública (SSP) Hugo Gutiérrez Maldonado, confirmó que elementos de la policía estatal estaban a cargo de la seguridad del municipio Jamapa en el momento del homicidio de la presidenta, Florisel Ríos Delfín.

En entrevista a las afueras de la Torre de seguridad, en Xalapa, Gutiérrez Maldonado dijo que, tras desarmar a la policía municipal envió tres unidades con 15 elementos para patrullar el municipio.

“Desde que se desarmó la policía nosotros pusimos seguridad”, afirmó el funcionario estatal, quien agregó que no hace distinciones partidistas cuando se trata de gestionar situaciones de seguridad.

“Con todos los alcaldes de Veracruz me he reunido, la SSP ha mantenido vínculos con todos los presidentes municipales(...). Aunque sean rojos, sean verdes, sea azules, sean morados, para el trabajo de seguridad no hay colores”, expuso.

Gutiérrez Maldonado mencionó que la presidenta municipal nunca le solicitó una audiencia para expresarle sus temores o pedirle protección.