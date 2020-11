Permiso a Ienova si acepta exportar gas contratado por CFE: AMLO

Tras la aprobación en consulta ciudadana de una gasera de Ienova, filial de la estadunidense Sempra Energy, en Ensenada, Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que otorgará el permiso si la empresa acepta exportar el gas que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contrató en exceso en el sexenio de Enrique Peña Nieto, porque no hay demanda en la región.

Aseguró que con la planta en Ensenada, Ienova quiere exportar gas a Asia y a la Costa Este de Estados Unidos y la Secretaría de Energía tiene que dar el permiso. Nosotros no nos oponemos, pero “estamos pidiendo que ayuden a que podamos reducir el volumen de gas que se compró, porque se tiene que seguir pagando. Es un gasto para la CFE y no se utiliza; es decir, no hay plantas de energía eléctrica en toda esa región”, Baja California, Sonora y Sinaloa.

Mencionó que se está llegando a un acuerdo, que se resolverá en estos días. “Si la empresa ayuda a la CFE, a la hacienda pública, haciéndose cargo de un volumen de gas que compró el gobierno anterior, entonces sí podría darse el permiso”.

Destacó su aprobación en consulta ciudadana, “muy distinto a lo que pasó en Mexicali con la planta de cerveza” de Constellation Brands.

En el caso de Ensenada “estamos esperando el complemento de esta entrega de gas que se tiene de exceso en la CFE a la empresa Sempra. Ellos pueden procesarlo y exportarlo, porque nosotros no vamos a poder utilizarlo”.

Tendríamos que hacer una planta para exportarlo, ya sea en Topolobampo, en Mazatlán, “pero son dos mil millones de dólares de inversión, nos llevaría cuatro años. Entonces, si dejamos de comprar todo ese gas que no se utiliza, que tenemos que pagar y nos ayudan los de Sempra a exportarlo mediante esa planta en Ensenada, sí daríamos el permiso”.

En otro tema, el presidente señaló que deja pendiente, hasta después de las elecciones, cualquier acción para regularizar carros chocolate.

No obstante, mencionó que en los estados se está haciendo un registro como medida de seguridad, porque un gran porcentaje de esos vehículos se utiliza para cometer ilícitos.

“En eso estamos nosotros de acuerdo, pero no queremos llevar a cabo ninguna acción para que no se interprete que es una actitud oportunista por las elecciones; que nos tengan confianza de que lo vamos a arreglar, nomás que pasen las elecciones”, subrayó.