Opositores quieren llegar al poder para proteger a las minorías: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los opositores a su gobierno quieren llegar al poder para proteger a las minorías, a los que tienen mayores ingresos.

Señaló que esta madrugada el PAN votó en contra de los programas sociales y por eso, la oposición en conjunto, quieren ganar las elecciones del año próximo, para tener el control en la Cámara de Diputados y modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Sin embargo, aclaró que su movimiento (Morena) es mayoría y ya fijó la garantía de la política social a nivel constitucional, por lo que los opositores tendrían que tener dos terceras partes de los espacios en la Cámara para revertir lo que establece la Carta Magna.

“Es muy claro que se trata de un agrupamiento, el que se está creando, yo digo en contra del pueblo de México, en contra de la gente humilde, de la gente pobre, para proteger a los de siempre, a los de arriba, a las minorías y a los que viven muy bien, que tienen garantizado ingresos, ya sea en la academia, en el periodismo o han tenido la fortuna de alcanzar buenos niveles económicos”, señaló.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario hizo énfasis en que la realidad en nuestro país la mayoría de los mexicanos viven en la pobreza y hay que ayudarlos.

“Hay que atender a todos pero darle preferencia a la gente pobre, eso es humanismo, hacer a un lado el egoismo que ha imperado donde todo es sacar provecho a lo personal, de manera muy individualista, y no voltear a ver al que padece, al que sufre, al que necesita de nosotros.

Eso es lo más bello, lo más sublime, el amor al prójimo, que no se pierda el sentimiento de apoyo”, expresó.

Subrayó que pronto dará a conocer la constitución moral o la nueva cartilla moral, código de ética.

“Se está contemplando los nombres. Se está trabajando en conceptos básicos que tenemos que fortalecer. Lo vamos a distribuir y es una primera versión pero se va a ir ampliando como la cartilla moral que hizo Alfonso Reyes”, dijo.

Antes, en la conferencia de prensa, se refirió a su gobierno y la prensa. Aseveró que no pagará para que no lo critiquen en los medios de comunicación y si la gente quiere que se vaya, lo dirá en las elecciones o en la revocación de mandato.

“Yo estoy aquí porque el pueblo decidió apoyarnos pero si el pueblo dice ‘no queremos ya este gobierno, no te queremos, nos chocas, ya’, ¿cómo nos vamos a quedar aquí, cómo nos vamos a aferrar a quedarnos si nos eligieron por seis años, termina el mandato en el 24. No, si la gente no quiere nos vamos antes.

“El pueblo pone, el pueblo quita, tiene todo el derecho de quitar gobierno, es la democracia, por eso la revocación de mandato”, dijo.

Claro, señaló, se tiene que organizar, se tiene que decidir, ni modo que yo presente mi renuncia y me vaya, sería irresponsable, ya hay establecido un procedimiento, en el 2022, a principios, se le va a preguntar a la gente: quieres que continúe o que se vaya.

“Si la gente dice que se vaya, pues a Palenque, Chiapas. No soy un ambicioso vulgar, tengo principios, ideales”.