No estamos presentado denuncia alguna contra ex presidentes, dice AMLO

“Nosotros no estamos presentando ninguna denuncia contra ex presidentes” ni detendremos las investigaciones que estén en curso, aseguró el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que las autoridades judiciales están en libertad de actuar contra Enrique Peña Nieto -de quien aseguró no saber que tenía un hermano-, de comprobarse su responsabilidad en el caso de Odebrecht, antes de la consulta popular sobre un eventual juicio a ex mandatarios.

A pregunta expresa sobre los presuntos delitos en que habría incurrido Peña Nieto –cohecho y traición a la patria– afirmó que no pediría a la Fiscalía General de la República (FGR) detener las indagatorias. “No, no puedo hacerlo. Tendría que llevarse a cabo la investigación y los jueces resolver si debe ser juzgado en el marco de la legalidad”.

Debe seguir el tema jurídico y la consulta popular; “pueden ser las dos vías, pero yo no podría detener ningún proceso. Eso es un asunto de la fiscalía. Mi opinión es que se lleve a cabo la consulta, pero si las autoridades deciden en el caso de los ex presidentes, también puede seguirse esta vía, no esperar la consulta. Están en libertad de hacerlo”.

Afirmó que la FGR “está llamando a comparecer a presuntos involucrados o responsables”, a partir de la ampliación de la denuncia de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, de donde surgió, como un hecho nuevo, que los sobornos que recibió de Odebrecht también se utilizaron para una campaña en su contra. “Hay que esperar que la fiscalía resuelva”.

Subrayó que la FGR actúa con independencia y tiene que proceder como corresponde a un auténtico Estado de Derecho. “Por primera vez no hay consigna del presidente, ni a favor ni en contra de nadie. Es un órgano autónomo, con un fiscal profesional íntegro, incapaz de actuar de manera indebida.

“Eso me da mucha tranquilidad y también debe darles a todos los mexicanos, incluso a los implicados, porque se va a impartir justicia sin sesgos, sin tendencias, sin consignas y, al mismo tiempo sin impunidad”, aseguró en conferencia de prensa en el día que cumple 67 años.

Sobre la responsabilidad de Peña Nieto, pidió esperar que la FGR termine de integrar todos los expedientes y los jueces decidan “si hay culpabilidad, quienes son los responsables”.

Mi postura, subrayó, “es que no haya persecución, que no haya venganzas políticas, que se aplique la ley con rigor, con escrúpulos, que no se fabriquen delitos y, al mismo tiempo, que no haya impunidad.

“Sí, son casos muy relevantes porque se está implicando a funcionarios del más alto nivel; se trata de mucho dinero, son sobornos; tiene que ver con lo político, involucra al Poder Legislativo, tiene que ver con Pemex.

“Es un asunto también electoral, porque se sostiene que este dinero que se entregó como sobornos, que es lo que tiene que probar la Fiscalía; se utilizó para campañas y para que se aprobara la reforma energética, aunque un gerente de Odebrecht habla que el dinero lo entregaron para recibir contratos, no para comprar votos ni en el Congreso, ni para las elecciones de 2012”.

López Obrador insistió en que el pueblo, a través de la consulta popular debe decidir si se enjuicia los ex presidentes “si tienen responsabilidad en la crisis de México, desde (Carlos) Salinas hasta el ex presidente Peña, desde luego cuidando que no se les afecten sus derechos humanos, pero que al mismo tiempo las autoridades libremente decidan si tienen responsabilidad “. Pidió hacer a un lado “la politiquería y actuar con mucha responsabilidad”.

Al presidente le llovieron felicitaciones por su cumpleaños en youtube, mientras se transmite la mañanera.

En tanto, afuera de Palacio Nacional, un grupo de las llamadas adelitas le cantaron las mañanitas. “…despierta Amlo, despierta… larga vida señor presidente, México lo ama”.

López Obrador inició tarde la conferencia de prensa porque “hoy es un día especial”, sostuvo. “Tardamos en la reunión de seguridad porque tratamos muchos temas y llegamos un poco tarde”.