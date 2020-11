Suspenden el Hoy no Circula en la zona metropolitana

Ciudad de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informó que se suspendieron las medidas de restricción vehicular por contaminación del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, con lo cual el viernes podrán circular todos los vehículos, menos los que de acuerdo con el programa Hoy no circula, no transitan, que son los de hologramas uno y dos con engomado azul.

El organismo informó que esta medida se adoptó debido a que a las 20 horas se registró un valor máximo de 56 partes por billón de concentración por ozono en la estación Pedregal de la alcaldía Álvaro Obregón.

En un comunicado precisó que la información meteorológica más reciente indica que el viernes el sistema de alta presión que ocasionó estabilidad atmosférica perderá intensidad debido a que se alejará del centro del país, con lo que el viento incrementará su velocidad, lo cual favorecerá una mejor dispersión de contaminantes.

Todavía a las 18 horas el Índice de Aire y Salud reportó que para gran parte de la ciudad y la zona conurbada la calidad del aire por ozono era mala, además de muy mala en Coyoacán, Cuajimalpa y Tláhuac.