Senado pedirá a FGR ser coadyuvante en investigación contra de Lozoya

El Senado pedirá a la Fiscalía General de la República (FGR) ser coadyuvante en las investigaciones que se llevan a cabo en torno a los presuntos sobornos que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, dió a senadores de la pasada legislatura, algunos ahora gobernadores, por la aprobación de las reformas estructurales, entre ellas la energética.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, respondió así durante una reunión virtual con la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI).

Durante ese encuentro, uno de los hombres de negocios preguntó por ese caso de corrupción de legisladores y Monreal dijo que es un tema que le preocupa y que no puede pasar desapercibido, ya que la comisión de delitos se dió en esa cámara.

Explicó que ante la declaración confesa de Rafael Caraveo Opengo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración de la Cámara Alta, quién reveló a la FGR que recibió dinero de funcionarios de la administración pasada para entregarlo a legisladores del PAN, es necesario que esta legislatura participe en el esclarecimiento de estos hechos.

“Pero, creo que no podemos tapar el sol con un dedo, ni convertirnos en usuarios de la política del avestruz. No culpo a nadie, no adelanto juicios para nadie, no hago acusaciones a priori, pero creo que el Senado no puede desentenderse de eventos de esta naturaleza”, agregó e hizo notar que “ sí hubo corrupción, maletas de dinero que se entregaban a legisladores y que toda esta entrega se hacía del gobierno a legisladores para aprobar reformas a leyes o a la Constitución”.

El también coordinador de Morena resaltó que propondrá a la Jucopo que el Senado pueda constituirse en una parte coadyuvante de la FGR, ya que están involucrados ex senadores, incluso actuales gobernadores”,y esa Cámara del Congreso es un ente público”.