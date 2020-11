Pide AMLO a simpatizantes no ir a felicitarlo por su cumpleaños

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus simpatizantes no acudir a Palacio Nacional a felicitarlo por su cumpleaños, sino mandar abrazos a distancia, “por telepatía”, para preservar la sana distancia frente a la pandemia Covid.

Informó que este fin de semana viajará Tabasco y posiblemente a Chiapas para supervisar la atención a la población damnificada por las lluvias y la operación de las presas.

Al final de la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario dijo que mañana viernes cumplirá 67 años.

“Estoy bien gracias al creador, a la naturaleza, a la suerte que también cuenta, y quiero aprovechar para mandar un abrazo a todos. Me enteré por unos mensajes en las redes sociales que quieren venir hoy en la noche para traer una serenata; yo no puedo impedirlo, pero no hace falta, tenemos que cuidarnos por la pandemia que todavía sigue afectando y hay amor sincero y eterno, es un amor recíproco, así como me quieren a mi muchos, los quiero yo y un poquito más todavía”, expresó.

Entonces, añadió, muchas gracias pero no hace falta, miren, así (abrazo de lejos) y amor con amor se paga.

“Ya que más amor me van a dar si me están apoyando, me están respaldando, estamos juntos llevando a cabo una transformación, un ideal que estamos convirtiendo en realidad”, dijo.

No hace falta, insistió, “es mejor quedarnos en casa, por telepatía mandarnos muchos abrazos y felicitaciones y que estemos mañana aquí también informando”.

Dijo que mañana estará con su familia, “con mi esposa, con mis hijos, vamos a comer juntos y ya el sábado a seguir. Es probable que vaya a Tabasco sábado y domingo y quiero también ir a Chiapas para ver cómo se están desarrollando los planes, las presas y cómo está la inundación, si ya está bajando el agua, dónde, cuánto tiempo nos va a llevar así, los apoyos que se tienen que entregar, todo lo que debemos hacer, no abandonar a la gente”.