Morena desecha una cascada de reservas al presupuesto 2021

No obstante, el diputado Enrique Ochoa Reza (PRI) sostuvo que el martes, en la reunión de la Comisión de Presupuesto, el vicecoordinador de aquella bancada, Pablo Gómez Álvarez, sostuvo que no se podía presupuestar la vacuna, porque no se sabía cuánto se requería ni a quién ni cuántas dosis son necesarias.

¿Cuál versión creemos?, preguntan en el PRI

¿Pues dónde quedó la bolita? Que se pongan de acuerdo los diputados de Morena para decirnos cuál versión creemos? O la van a pagar este año, ya saben cuánto cuesta y saben a quién se la van a comprar, o no se puede presupuestar para 2021 porque no existe la vacuna, no saben cuánto cuesta y no saben a quién se la van a pagar. ¿Javier Hidalgo o Pablo Gómez? ¿Morena uno, Morena dos o Morena tres? No demuestran dónde está el dinero para la vacuna .

Pablo Gómez calificó de un circo la demanda de varios días del PRI. No es más que eso, porque la posición del gobierno es que las vacunas necesarias se comprarán cuando estén disponibles, independientemente de la marca y del país de fabricación. Lo que dije fue que en este momento era imposible, técnicamente, poner en el presupuesto un monto preciso. De lo que hay garantía es que habrá recursos, el gobierno responde por ello, y tendrá el apoyo de la Cámara. En México habrá vacuna gratuita y universal para todos .