Diputados rechazan “reserva madre” propuesta por la oposición

Ciudad de México. La realidad que impone la peor crisis económica en la historia contemporánea en México y la forma de enfrentarla, se encuentra prevista en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 defendieron Morena y sus aliados el PT, PES y PVEM en el pleno de la Cámara de Diputados. Tal postura se impuso a las decenas de demandas de dinero que presentaron diputados de la oposición del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, en nombre de los gobernadores que se conjuntan en la denominada alianza federalista, de presidentes municipales afines, de la vaquita marina, de las escuelas de tiempo completo, casas de asistencia para mujeres, y un cúmulo de temas.

Durante la sesión en que se dirimen cientos de reservas al decreto de gasto para el año próximo, rechazó una propuesta de la oposición -definida como la reserva madre- que pretendía recortar las obligaciones de pago de deuda pública y del instrumento conocido como Adefas, lo cual conduciría a un escenario de impago y obligaría a contratar nuevos empréstitos. Todo con objeto de destinar 109 mil millones a gasto en las entidades federativas.

Tras concretarse el rechazo a esa propuesta de la oposición, Ignacio Mier, el líder de la bancada de Morena, ratificó que esa propuesta no pasaría, porque “no somos políticos descafeinados; el presupuesto fue ampliamente discutido, nosotros apostamos por la reactivación económica”

El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval acusó que esa “propuesta de Frena no tiene viabilidad, se parece mucho a lo que planearon los gobernadores separatistas. Nos querían llevar a autorizar 60 mil millones de pesos al gasto federalizado. Pretendían mover 192 mil millones de pesos. Querían seguir usando el tema del presupuesto. Nosotros trabajamos mucho este presupuesto. Sólo hay una reducción de 11 mil millones de pesos, es una circunstancia especial, una crisis que ellos no observan.”

También, Pablo Gómez la emprendió contra la propuesta “que presentaron las oposiciones, hicieron un paquete de 75 mil millones de pesos, para dejar de pagar deuda. Las oposiciones no dijeron como iban a llevar el recorte al pago de deuda, sin tocar la Ley de Ingresos, y evidentemente ellos pretendían la moratoria. Yo me pregunto, como puede una oposición de cualquier signo proponer para su país, un esquema tan lamentable como este, y lo único que se les ocurrió llevar al país a una crisis de pago. Ellos saben que esto no se iba a aceptar. No se puede llevar al país a un impago, de las obligaciones del gobierno. Quisiera pedirle a la prensa que analice bien las consecuencias que hubiera traído aceptar esto.”

A lo largo de este jueves, el contenido del decreto elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no abrió un resquicio para modificarle por lo ajustado del equilibrio entre ingreso y gasto. Y tan obvia circunstancia constituyó el guion de la sesión donde toda propuesta de cambio, de direccionar recursos de un ramo a otro, o de recorte o suma, topó con la imposibilidad de obtener mas dinero público.

El día anterior (miércoles), la oposición que suma al PAN, PRI, Movimiento Ciudadano (MC) y el PRD, había presentado a Morena, una propuesta de reserva general, a la que dieron por llamar la reserva madre, elaborada por el priísta Fernando Galindo, con objeto de cortar recursos al pago de intereses de deuda pública y a los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas), y reasignarlos al gasto de las actividades agrícolas, en salud, educación, economía, de carreteras, entre otros, por un monto superior a los 109 mil millones de pesos. No obstante, no explicó cómo se taparían los boquetes al pago de deuda.

Los coordinadores de esas bancadas se reunieron a un costado de la curul del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier, quien los convocó a una oficina contigua al pleno para analizar el contenido de la reserva elaborada por el priísta Galindo. Aa abandonar el lugar, uno de los coordinadores confió que Morena sí aceptaba.

Esta tarde, Verónica Juárez, líder de la menguada bancada del PRD subió a tribuna del pleno cameral para posicionar esa reserva. Rodeada de los coordinadores del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, del PRI, René Juárez, y de Tonatiuh Bravo, de MC, que fueron acompañados por los diputados, Enrique Ochoa Reza, Jorge Espadas, Fabiola Loya, Fernando de las Fuentes, entre una treintena de mujeres y hombres de la oposición.

Fernando Galindo (PRI) expuso que la reserva diseñada por él, tiene cinco ejes “para reactivar la economía”. Fabiola Loya (MC), reprocho a la bancada de Morena, “hagan conciencia, hoy están matando también a las mujeres. En esa tesitura, Tonatiuh Bravo (MC), adujo que es “bueno que Jalisco sea ahora ícono de la lucha federalista; vivan las entidades federativas, vivan los estados que dan forma a los Estados Unidos Mexicanos”.

Por su parte, Patricia Terrazas (PAN), consideró que el presupuesto es de todos, “no de un solo hombre; el dinero no es para obras faraónicas. Que el dinero sea para todos los mexicanos”.

El coordinador del PRI, René Juárez, insistió en que la propuesta “no pretende destruir lo que el presidente pretende: necesitamos que el campo mexicano vuelva a ser productivo, lamentablemente la propuesta no les gusta a muchos, pero no importa, la razón está con nosotros”. Y Juan Carlos Romero Hicks, dijo que se deben tener los dos mil 400 municipios del país, “tenemos que dar respuesta al México reclama cambios, quienes hemos perdido hijos, es una pena grandísima…”

Y desde lejos se escucho en la bancada de Morena: “tiempo presidenta ya córtelo…”, le exigían a la presidenta cameral, Dulce María Sauri, quien de nuevo -conocedora del trámite legislativo- solventó con puntualidad la sesión.

Así, los diputados de oposición continuaron solicitando tiempo por alusiones, y expresaron posturas a favor de la reserva madre. Javier Hidalgo, solicitó la palabra por moción, de “tantas mentiras que estamos escuchando!, y la respuesta fue de carcajadas entre los presente en el pleno cameral. Aún así, Martha Tagle, solicito que se aceptará la moción para darle lugar a las mujeres, que se aporten en el presupuesto al desarrollo femenino.

Al someterse a votación la mayoría de los diputados de las bancadas Morena, PT, PES y PVEM la rechazaron. Y así continuó, sin futuro, el desahogo de propuestas integradas en el cuerpo de reservas.

La sesión continuó en ese vaivén. Presentar reservas y rechazarlas. Se preservó la recomendación de la autoridad hacendaria por no mover nada en el cuerpo del decreto. Alrededor de las tres y media de la tarde habían participado en tribuna 125 proponentes de reservas, de un total de 251, que en conjunto presentaron mil 30 propuestas de modificación al texto.

En el transcurso de la sesión, el grupo dominante en San Lázaro impulsará una reserva con objeto de recortar 2 mil millones de pesos a la Judicatura Federal, con objeto de reasignar ese monto al Tribuna Electoral del Poder Judicial de la Federación, “para que garantice la defensa de los derechos políticos de los mexicanos”, consideró el coordinador de Morena Ignacio Mier.

A esa propuesta, la oposición respondió, que esos dos mil millones se recorten a la Secretaría de Bienestar, y se envíen al Tribunal Electoral, porque “si se le recorta a la Judicatura, para enviarlos a la autoridad electoral será pasar el dinero de una bolsa a otra, y eso es una simulación”, reclamaron los priístas.

No obstante el diputado Mier, replicó que la mayoría llevara al pleno esa propuesta, y “si ellos -la oposición quiere- la apoyan está bien, si no pues nosotros la vamos a aprobar.”

Antes de la comida, el vice coordinador de Morena, Pablo Gómez, también anunció que la sesión aprobatoria en lo particular, continuará su curso porque, “les propusimos -a la oposición- que retiraran reservas, dijeron que no lo iban a hacer, y nosotros dijimos que no, que también mantendremos con nuestras reservas”.