Defiende AMLO a García frente a ex gobernadores “ladrones” de Veracruz

Ciudad de México. Al señalar que en Veracruz “siempre se ha padecido de gobernadores mediocres y ladrones”, el presidente Andrés Manuel López Obrador enalteció que el estado tenga ahora como mandatario a Cuitláhuac García.

“No estoy diciendo que es un santo, que es perfecto, pero no tengo duda que es una gente honesta y es muy importante”. Tenía mucho tiempo que no pasaba esto, afirmó.

Mencionó que contra ex mandatarios anteriores hay denuncias, “tan es así que hay un gobernador en la cárcel y también hay denuncias en contra del ex gobernador reciente”, que tienen que desahogarse, pero resaltó que se trata de hacer justicia, para que no haya impunidad, sin fabricar delitos ni cometer injusticias.

“En estos casos, la Fiscalía General de la República y los jueces deben actuar; por lo que corresponde al Ejecutivo federal no protegemos a nadie, no hay impunidad, no somos cómplices de nadie, pero al mismo tiempo no mando a hacer investigaciones en contra de nuestros adversarios, para fabricar delitos como lo hacían antes”.

Recordó que cuando encabezó el movimiento de pozos petroleros en Tabasco, en el sexenio de Ernesto Zedillo, le acusaron de 11 delitos; “me metieron todo el Código Penal y sacaron la orden de aprehensión pero no se atrevieron a aplicarla, porque era una gran injusticia y me iba a defender la gente, como siempre me ha defendido”.

Por otro lado, lamentó el asesinato del periodista Israel Vázquez en Guanajuato, y de la alcaldesa de Jamapa, Veracruz, Florisel Ríos Delfín.

“Muy lamentables los asesinatos de periodistas, de luchadores sociales, de autoridades”. En el caso del crimen de la alcaldesa se está haciendo la investigación y “estemos pendientes”, sostuvo.

Respeto a Guanajuato, comentó, “vamos a seguir procurando pacificar el estado, nos ha costado mucho porque estaba, como en otras partes, muy arraigado el funcionamiento de los grupos de delincuentes y mucho contubernio con las autoridades. Ese es el principal problema.

“No se hubiese llegado a los extremos de violencia en Guanajuato si no se hubiese dado apoyo y protección desde los gobiernos. Siempre que hay un asunto así es porque existe contubernio y creció mucho, echó raíces la delincuencia; hay que limpiar, cortar de tajo la relación entre delincuencia y autoridades”.

Yo sostengo, agregó, que “esto es lo que ha dificultado las cosas”, aunque se tienen allá “muchos elementos de la Guardia Nacional” y también es lamentable que se estén encontrando fosas clandestinas y el periodista haya sido asesinado mientras trabajaba en esto, afirmó. “Vamos a continuar insistiendo en que se pacifique Guanajuato”.

Cuestionó declaraciones, como la de la alcaldesa de Salamanca, la morenista Beatriz Hernández, quien aseguró que el comunicador se puso en riesgo al cubrir una nota “en ese lugar que sabemos todos es tan peligroso”.

En otro tema, el presidente informó que en la coordinación de Puertos y Marina Mercante, una mujer sustituirá a Rosa Icela Rodríguez, quien a su vez asumirá la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y aclaró que es una decisión del secretario de Marina, Almirante Rafael Ojeda.

Mencionó que ayer el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, le informó que se está llevando a cabo la entrega de puertos a la Marina y está “muy satisfecho de los nombramientos de nuevos directores que se están realizando; los almirantes que están siendo nombrados están bien acreditados y, al mismo tiempo esetá saliendo a flote que había mucha corrupción.

“Lo que ya sabíamos, se está constatando al momento que se están revisando los documentos sobre el funcionamiento y administración de puertos. Eso va adelante, se va limpiando”, indicó.