Decesos por Covid en México llegan a 96,430

Ciudad de México. Llegar a tiempo al hospital es uno de los factores que ha generado una menor letalidad por Covid-19, tanto en México como en otras naciones, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien destacó que en esta segunda ola epidémica hemos visto una menor letalidad, y entre las razones analizadas, y lo quiero destacar para México, tiene que ver con una mayor prontitud en el acceso a los servicios de salud .

Detalló que en la pandemia por el nuevo coronavirus se ha detectado la importancia de acudir con prontitud a los nosocomios, durante las primeras 24 horas después de presentar síntomas, para recibir una valoración médica y descartar complicaciones graves.

En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, señaló que se ha detectado que muchos personas no van a los hospitales, pues su percepción es que la enfermedad no es grave. Sufren los primeros síntomas: fiebre, tos, dolor de garganta, de cabeza, malestar general, y piensan que debe ser una gripa, y pasan hasta cuatro días y no sienten que tengan un problema serio .

Y de manera súbita no pueden respirar y sienten enorme cansancio debido a una concentración de oxígeno muy limitada en la sangre, que habitualmente debe estar arriba de 93 por ciento, y por debajo de 90 es ya muy preocupante, pero hay quienes llegan a tener 60 por ciento de oxigenación, que es bajísima y apenas empiezan a detectarlo”.