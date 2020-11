Aportación de aguinaldos es voluntaria, insiste López Obrador

Al insistir que la aportación de aguinaldos es voluntaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó ya se tienen 80 millones de pesos ahorrados por disminución de salarios de altos funcionarios, recursos que se utilizarán para “necesidades de salud”.

Reiteró que sólo los altos funcionarios decidirán de manera voluntaria sus aportaciones y en su caso devolverá su aguinaldo completo.

“Así como se recogieron los 80 millones de pesos ahorrados –pronto diremos en qué se van a utilizar- se hará con el aguinaldo. Hay una cuenta donde depositamos. En mi caso, voy a devolver todo mi aguinaldo; a secretarios (de Estado) y funcionarios de otro nivel es menor lo que se les solicita, pero no se les está obligando. Es un asunto de conciencia”, sostuvo.

Añadió que no revisan quien deposita y quien no. “Lo que da la izquierda no tiene por qué saberlo la derecha. Es voluntario”.

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, informó que ayer se realizó la mayor parte de transferencias de la primera parte de aguinaldos.