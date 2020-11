Toma de casetas, "modus operandi para sacar dinero": AMLO

La toma de casetas “es un modus operandi para sacar dinero”, son grupos que “se dedican a medrar… es un acto ilícito, como el huachicol” y nosotros no vamos a permitir la “ilegalidad porque seríamos cómplices de actos delictivos”, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde Palacio Nacional hizo un llamado “a todos los que están actuando de manera ilegal, porque no nos vamos nosotros a acostumbrar, no va a haber impunidad para nadie, todos a portarnos bien. Desde el más arriba, que tiene que pagar sus impuestos, hasta cualquier otro ciudadano. No hay privilegios”, subrayó.

Afirmó que a quienes tengan necesidad se les ayudará. “Que nadie diga no tengo trabajo, para comer, no, el gobierno está obligado a que se tenga trabajo y se tengan alimentos; que nadie padezca de hambre, pero no permitir la ilegalidad”. Señaló que los jóvenes pueden “trabajar como aprendices, con salario mínimo”.

En conferencia de prensa, el presidente afirmó que no hay causa para la toma de casetas –citó como ejemplo Nayarit y Sinaloa–, “no es que hubo una represión y en protesta se toma, o porque hace falta agua potable en la colonia cerca de la caseta o porque cuando se hizo al autopista no los indemnizaron.

“Nada de eso, son grupos que se dedican a medrar; entonces vamos a nosotros a seguir buscando que no se actúe de esa forma, porque eso es robarle al pueblo, a la hacienda pública”.

Mencionó que si no ingresan recursos en una caseta, “porque se lo roban”, es menos dinero del presupuesto “y esto afecta todo. Antes se permitía el huachicol, porque decían los de abajo ´si roban arriba por qué no voy a robar yo´. Ya no hay robadera arriba ni debe haber en medio ni abajo. Cero corrupción. Hago un llamado a la gente, porque muchos van ahí sin tener claro lo que están haciendo; a algunos hasta les pagan para que vayan”.

Mencionó que en el próximo informe sobre seguridad –alrededor del día 20– se detallará sobre la situación de las casetas: “cuántas se han recuperado, cuanto dinero ha implicado en beneficio de la hacienda pública; cuántos procesos judiciales están abiertos, cuántos detenidos, cuántas casetas están tomadas”.