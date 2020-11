Reclama Javier Duarte a SCJN derecho a impugnar sentencia

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que revise su decisión de admitir a trámite un amparo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que impediría que el ex mandatario apele su condena.



Duarte de Ochoa, luego de declararse culpable, fue sentenciado de septiembre de 2018 a nueve años de prisión por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, con el compromiso de que no apelaría su condena.



Sin embargo, poco después el ex gobernador interpuso un amparo, y afirmó que nunca había desistido de su derecho a apelar.



Ante esto, la UIF promovió un amparo, el cual llegó hasta la SCJN, donde solicita que el máximo tribunal se pronuncia sobre la obligación que tienen los jueces de ordenar la ratificación del desestimiento, cuando un sentenciado que admite su culpa, recibe una sentencia en firme.



Es contra la admisión de este amparo en la SCJN, que Javier Duarte interpuso el recurso de reclamación, el cual fue asignado para su estudio al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.