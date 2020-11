Niega SCJN amparo a ex mando en CFE, Néstor Félix Moreno

Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo solicitado por el ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Néstor Félix Moreno Díaz, actualmente prófugo y sentenciado a ocho años de prisión por enriquecimiento ilícito.



El ex funcionario impugnaba en su demanda el artículo 224 de Código Penal Federal, señalando que no definía claramente el delito por el que se le sentenció y además imponía al acusado la obligación de “acreditar el legítimo aumento de su patrimonio, o la legítima procedencia de sus bienes o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, eximiendo al ministerio público de acreditar el delito.”



Según Moreno Díaz, esta disposición deja en el acusado la carga de la prueba, al obligarlo a probar su inocencia y a incriminarse.



Sin embargo, los alegatos del ex directivo de la CFE fueron rechazados por unanimidad y sin debate alguno por los ministros de la Primera Sala de la SCJN, quienes coincidieron en que, al pedirle que acredite el origen legal de su riqueza, se le da una oportunidad de probar su inocencia.



Así se advierte en el proyecto de sentencia aprobado, el cual fue elaborado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández: “El precepto impugnado no se contrapone al derecho a la no autoincriminación. Ninguna de sus disposiciones obliga al servidor público a manifestarse culpable del ilícito de que se trata. Tampoco lo obliga a realizar manifestaciones para probar, pues la producción de evidencia queda completamente a potestad de la persona acusada. Lo único que establece, como se ha mencionado, es que se le otorga la oportunidad de acreditar la procedencia lícita de los bienes”.



De esta forma, queda firme la sentencia contra Néstor Félix Moreno Díaz, que incluye además una multa de 31 mil 315 pesos y la obligación de reparar los daños causados a la CFE.