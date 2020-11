Descarta AMLO represalias por no pronunciarse sobre elección en EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó represalias para México por no pronunciarse en cuanto al resultado de la elección de Estados Unidos y advirtió que el gobierno de nuestro país no es pelele de ningún par extranjero.

Refrendó la independencia y política exterior mexicana, de no intervención y de respeto a la autodeterminación de los pueblos, y confió en que así lo entiende el equipo de Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia del vecino país, porque no se trata de estar a favor de uno o de otro aspirante sino de esperar a que concluya el proceso legal de esa elección.

“¿Cómo de manera irresponsable nosotros vamos a pronunciarnos por uno o por otro? No nos corresponde, eso es intervencionismo, que si no reconocemos van a haber represalias? No, no tiene por qué haber represalias, porque nos estamos apegando a nuestra política de principios, a nuestra legalidad.

“Además, no somos colonia, somos un país libre, independiente y soberano. El gobierno de México no es un pelele de ningún gobierno extranjero”, señaló durante la conferencia de prensa matutina.

Informó que dio indicaciones, por sugerencia del canciller Marcelo Ebrard, para que se distribuya un memorando en todas las embajadas y consulados de México para recordar, de manera literal al personal de estas oficinas, lo establecido en la Constitución Política en cuanto al eje de la política exterior, conocida como Doctrina Estrada.

“Creo yo que lo han entendido (el equipo de Biden); quienes no lo han entendido y están generando mucho ruido son los opositores de aquí, diplomáticos improvisados que no entienden la política exterior del artículo 89 fracción décima de nuestra constitución”.

Precisó que hoy en la mañana pidió, porque lo sugirió el secretario de Relaciones Exteriores, redactar un memorandum para todas las embajadas y consultados y que anexara el texto básico de la doctrina Estrada.

“O sea, como dicen los abogados cuando se enojan, que les leyera la Constitución, que no es redundante, para que se entienda bien el 89 completo y la doctrina Estrada.

Esa es nuestra postura y no estamos en favor ni en contra de nadie, sencillamente terminan sus procesos, esperamos porque es una decisión de otra nación, de otro pueblo, bueno, es hasta de sentido común: primero, son más de 140 millones de votantes, una parte vota por un partido y otra por otro, ¿cómo nosotros nos vamos a convertir en juez, quién nos autoriza eso? El irnos a meter a un proceso interno”, planteó el Presidente López Obrador.

En Palacio Nacional mencionó que durante el periodo neoliberal se hicieron a un lado los principios de política exterior de México construida desde el siglo 19, desde Benito Juárez y después de la Revolución.

“Así se vino conformando nuestra política exterior, la revolución, lo mismo, hubieron aportes fundamentales para la nueva política exterior, lo que hizo el general Cárdenas, darle asilo a Trotsky, recuperar, proteger a los refugiados españoles, darle protección, darle protección a la comunidad judía perseguida, el que cuando todos en la OEA votan por la expusión de Cuba el único país que se opone es México durante el gobierno del Presidente López Mateos”.

Antes, creo que en 1930, define muy claramente lo que está en el artículo 89 constitucional, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Ese canciller Estrada envía un memorándum a embajadores de México precisamente para que se abstengan en participar, de opinar, en asuntos de otras naciones y que seamos respetuosos de los procesos internos, de las elecciones en otros pueblos.

Entonces, añadió, con apego a esa política de principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, nosotros no podemos hacer un reconocimiento de ningún tipo a un gobierno que todavía no está legal y legítimamente constituido.

Tengo que respetar a los ciudadanos de otros países, pero además se trata de una elección en un país en donde hay 38 millones de mexicanos, seguramente unos, si no es que todos, votaron por un partido y otros por otro, añadió.