Condecora AMLO a Seade con la presea "Miguel Hidalgo"

El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó la Condecoración “Miguel Hidalgo” a Jesús Seade por su “destacada participación” en la negociación del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC). Se trata de la más alta presea que puede recibir un mexicano por parte del Estado mexicano por sus méritos. En 42 años no se había otorgado.

Tras ser condecorado, Seade anunció en el Salón Tesorería de Palacio Nacional que se retira a su vida privada en Hong Kong, por lo cual deja la subsecretaría para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

López Obrador describió a Seade como un profesional de la economía, del comercio exterior y “con una muy importante participación nos representó con eficacia y supo establecer las bases para que este tratado beneficie a México, como está sucediendo sin ceder en nuestra independencia, en nuestra soberanía. Es un tratado comercial que significa la llegada de mucha inversión extranjera a México”.

Subrayó que no forma parte del tratado lo que tiene que ver con el dominio soberano de México, como es el sector energético.

“A pesar de que se buscaba involucrar también lo relacionado con el petróleo mexicano en el tratado, se convenció tanto al gobierno de Canadá como de Estados Unidos; en esta materia nosotros nos apegamos a la Constitución, al artículo 27, sobre el dominio exclusivo de la nación sobre estos recursos naturales y fue respetado este planteamiento”.

López Obrador puntualizó que se le debe mucho “al trabajo diplomático, eficaz, que llevó a cabo Seade”.

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, señaló que esta ocasión la entrega de la condecoración cobra mayor relevancia porque se distingue a un mexicano “por excelencia, que ha permitido que haya más México en el mundo y más mundo en México”.

Explicó que la presea se caracteriza por entregarla en vida a los mexicanos por sus servicios a la patria de manera excepcional. En 45 años se ha entregado a 10 personas. La última vez, en su grado de banda, el 8 de mayo de 1978, a Hilario Durán Herreros por sus aportaciones tanto a la legislación aduanera como al programa de reforma administrativa.

Aseveró que en “esta administración no somos advenedizos ni oportunistas, somos vieja guardia”, al recordar que en alguna ocasión Seade le platicó que en el movimiento del 68 fue representante de la Facultad de Química, “del mismísimo comité de huelga; somos hermanos de ideales”.

Jesús Seade resaltó que se trata de un reconocimiento a la unidad nacional. “El T-MEC es un gran tratado, el primero en incorporar elementos que abordaron el impacto social del comercio internacional, como son la lucha contra la corrupción, los derechos laborales o protección o ayuda a pequeñas y medianas empresas. La incorporación de disciplinas de nueva generación lo convierte en un sistema comercial de vanguardia”.

Consideró que la recuperación de América del Norte, “saliendo de la pandemia, tendrá al T-MEC como marco idóneo para crecimiento, fortaleciendo las cadenas de suministro y protegiendo miles de empleos en los tres países”.

No es un “cliché, desde lo más hondo lo digo, es un honor estar con López Obrador”, afirmó, y dio a conocer que desde enero expresó al presidente su deseo de retornar a su vida privada en Hong Kong. “Negociar el T-MEC ha sido uno de más altos honores, tras estos meses de pandemia y una fuerte candidatura a la OMC, que no llegó a puerto por resistencias de distintos países, pero mi familia me reclama. Me retiro por ahora para servir a mi país en otras formas, como siempre lo he hecho”.