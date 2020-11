Celebra AMLO destitución en Q Roo de mandos policiales

Tras la represión que policías llevaron a cabo el lunes pasado con disparos de arma de fuego contra una manifestación feminista, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, destituyera al secretario de Seguridad Pública estatal y al director de la policía municipal y tránsito de Cancún.

“Me gustó mucho la decisión que tomó el gobernador de Quintana Roo sobre la represión en Cancún; celebro que haya actuado así, que no haya habido tolerancia, encubrimiento, complicidad, que haya deslindado responsabilidad y que se investigue”.

En conferencia de prensa, aseguró: “nunca más la represión, que se garantice el derecho de manifestación, la única cosa es que no haya violencia”.

Afirmó que se puede protestar con el método de la no violencia. “Es muy eficaz de veras, la vía pacífica da resultados. Es lo que utilizaron Gandhi, Luther King, Mandela, todos los grandes dirigentes sociales, los gigantes de la lucha social, la no violencia”.

Insistió que no se necesita la fuerza bruta, sino “tener la razón y se requiere tener argumentos y luchar por los ideales, por los principios, sin claudicar, pero hay formas”. También aseveró que hay libros sobre la no violencia y su eficacia. “Ahí no pueden hacer nada los autoridades, no se les da posibilidad de que repriman, se tienen que quedar con sus ansias represoras”.

No a la violencia, libre manifestación de de las ideas y protestar en el país con responsabilidad, precisó.

El mandatario señaló que el feminicidio de la joven Alexis “es parte de la investigación, yo estoy seguro que van a incluir esto y que se aclare lo que originó la protesta, lo del feminicidio”, resaltó.