Campañas "negras" en mi contra no han tenido efecto: López Obrador

Al señalar que todas las campañas “negras” en su contra no han tenido efecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que el grupo Sí por México dice “sí a la corrupción, sí a la pobreza, sí a que el gobierno esté al servicio de una minoría rapaz, sí a que se le dé la espalda al pueblo, sí a que el gobierno sea un comité al servicio de unos cuántos; sí a que no paguen impuestos los de arriba; sí a que no sea delito grave la corrupción; sí al racismo; sí al clasismo, sí a la humillación al pueblo”.

Manifestó que sus adversarios dicen: “vamos a regresar, a quitarle la mayoría en el Congreso y en 2022 vamos a votar para que se vaya para que renuncie, pero quien va a decidir es el pueblo” que me brinda todo su apoyo, “que me ha sacado siempre adelante, en circunstancias difíciles”, aseguró en conferencia de prensa.

Resaltó que lo revisado de gobiernos anteriores “está podrido por la corrupción”, y puso como ejemplo contratos que se otorgaron para reclusorios.

“Carísimo lo que se paga. Hicieron los reclusorios empresas particulares, hasta empresas periodísticas; ¿qué tiene que ver un periódico con la construcción, administración de un reclusorio?, pero así era, se compraban lealtades, conciencias y desde luego se compraban votos”.

Nada más que ya son otras condiciones y por eso serán “los ciudadanos los que van a decidir”, al resaltar que en la historia de México ha habido dos agrupamientos contrapuestos, los conservadores y los liberales”.

Afirmó que las campañas sucias de la oposición no han tenido efecto en su contra y “no he tenido el apoyo de grandes empresarios, de medios de comunicación, de gobiernos extranjeros, de la prensa extranjera. Por eso voy a seguir apoyando la misma fórmula, servirle al pueblo, estar a su servicio, ser siervo de la nación para que con su respaldo podamos transformar al país”.

En el Salón Tesorería puso una parte de la llamada que hace 14 años le hizo Pedro Cerisola, secretario de Comunicaciones en ese entonces, al ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández –hoy preso en Estados Unido por vínculos con el crimen organizado- para agradecerle lo que hizo para el “fraude de 2006” en favor de Felipe Calderón, y hasta le comenta “te pasaste, te fuiste de más”. Pasó la llamada, añadió, para que “no sea tan aburrido todo esto” y para que lo sepan los jóvenes.

López Obrador resaltó que con la campaña de que “yo era un peligro para México” hubo un “bombardeo en los medios de información como nunca se había visto, con honrosas excepciones y al final tuvieron que robarse la elección porque la gente no se tragó esa mentira”.

Afirmó que lo de las “campañas negras” no es tan determinante como se piensa y reiteró que no perseguirá a sus adversarios porque ya son otros tiempos. Ellos actúan como hicieron también en 2012, aseveró, “no es ninguna novedad, así han actuado siempre en contra nuestra; lo que quieren es el retroceso, retrogradar, dar marcha atrás a la transformación”.

Señaló que a los de Frenaa los tienen que proteger porque “tienen derecho a manifestarse, es un derecho constitucional y no los queremos testerear, no queremos darles ningún motivo, porque el conservadurismo, la derecha piensa que todos somos iguales.

“Ellos son muy dados al garrote, a la represión, a la mano dura. Ellos, los dirigentes, son de ese pensamiento autoritario, nosotros no, pero como son muy hipócritas se volvieron feministas y se convierten en defensores de derechos humanos en todo, pero desde luego es más su racismo y su clasismo”.

El Presidente aseguró, por otro lado, que nadie “va a pellizcar presupuestos para campañas” y pidió que le presenten pruebas sobre denuncias de uso de recursos públicos por parte del ex delegado de Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, en busca de la candidatura al gobierno del estado.

“A ver, tráiganme las pruebas de que pellizcó el presupuesto y aseguro que yo presento la denuncia personalmente, pero lo emplazo a que me traiga las pruebas”, exigió.