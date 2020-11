Vinculan a proceso al homicida de Tomás Martínez, dirigente del FPR

Oaxaca, Oax. R.S.E., presunto autor material del homicidio de Tomás Martínez, dirigente del Frente Popular Revolucionario en la región de la Sierra Sur fue vinculado a proceso por el juez de la causa, informó el dirigente estatal de esa organización social, Macario Otalo Padilla quien advirtió aún debe darse con él o los autores intelectuales de este crimen.



Los integrantes de dicha organización se manifestaron este martes en las instalaciones de Ciudad Judicial, en el edificio perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde se llevó acabo la audiencia por el homicidio del líder social, ahi exigieron justicia por este crimen.



Otalo Padilla indicó que si bien, el que hayan vinculado a proceso al detenido, esto no quiere decir que todo ya esté bien, pues el juez de la causa dio 4 meses para que se lleve a cabo la investigación, por lo que aún puede ser exonerado de los cargos, por lo que demandó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca efectuar una investigación completa y a fondo para que el presunto homicida no salga libre.



Y es que explicó, que una serie de rumores aseguran que R.S.E. ha sido vincúlado a diversas actividades ilícitas e incluso a homicidios, sin embargo el que continuará en libertad, solo significa o un mal funcionamiento del sistema judicial o que tiene un “padrino” que lo protege, por lo que esperan esta vez se quede preso por el delito que presuntamente cometió.



Macario Otalo Padilla exigió también que se dé con los cómplices de este delito, ya que consideró R. S. E. no actúo solo el día del crimen, sino que tuvo una persona que lo ayudó para huir del lugar donde se comieron el homicidio en el ayuntamiento de Ánimas Trujano, conurbado a la ciudad de Oaxaca, ademas de que debe haber uno o más autores intelectuales.



En este sentido, dijo que Tomás Martínez había recibido diversas amenazas de muerte en los últimos años, pero este nunca les dijo si sabía de donde provenían, el de enfocó en su trabajo, promoviendo la defensa de la tierra y el territorio, principalmente en contra de empresas mineras que pretendieron instalarse en la Sierra Sur.