Chocan Morena y oposición por proyecto del PEF 2021

El contenido del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 elaborado en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados derivó en un debate de defensa por parte de Morena y sus aliados del PT, PES y PVEM, y de rechazo total desde las bancadas opositoras del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD.

Pablo Gómez, del mayoritario Morena, adujo que la política económica del Ejecutivo Federal defenderá la política social, el equilibrio fiscal y no optar por el endeudamiento. Enrique Ochoa Reza, del PRI acusó que la Comisión -encabezada por el morenista Erasmo González- “esta haciendo el trabajo sucio” porque no contempla recursos para la vacuna contra el Covid-19, reduce el gasto a la CFE y a los órganos autónomos.

Este medio día inicio el procedimiento aprobatorio del PEF con la sesión de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, cuya mayoría, conformada por Morena, el PT, el PES y el Partido Verde, aprobaron ya el documento en lo general y en lo particular, para enviarlo al pleno cameral, y esta tarde -o probablemente en la noche- quede aprobado en lo general. Mañana continuara la discusión en lo particular y los trabajos se extenderán hasta el jueves.

Los dos bloques de partidos representados en la cámara, se enfrascaron en una larga ronda de argumentaciones que redundaron en ponderar el esfuerzo del gobierno federal por atender las principales variables de la economía en medio de -quizá- la peor crisis global del planeta en cien años. De otro lado, el reclamo apuntó al “centralismo” de la administración económica del país, preocupada en atender programas sociales populistas, y con la consecuente desatención del respaldo a la inversión.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Fabiola Loya, del grupo cercano al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reclamó en una intervención improvisada que el documento “no fleja la realidad del país, refleja insensibilidad; el gasto federalizado no es para los gobernadores, atiende a la sociedad, atiende a los mexicanos. ¡Hay un engaño y están lacerando a los estados y a los municipios”.

También el ex rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo, -coordinador de Movimiento Ciudadano- se sumó a esa posición al calificar el documento en cuestión, como un “franco desaire al pacto federal. La tendencia a la centralización de los recursos es tremenda. Hay techo de endeudamiento de 700 mil millones de pesos, que es el mas alto de los más altos en los últimos cinco años. Jalisco trae menos de 9 mil millones de pesos. Por ese motivo no podemos aprobar el presupuesto".

Benjamín Robles Montoya, quien sirvió en el gobierno de Gabino Cué en Oaxaca, y ahora se encuentra en las filas del PT, defendió, sin documentar ni abundar el documento a discusión, con su oratoria particular, descalificó la postura de los “neoliberales y conservadores, y eso aquí no tienen cabida”.

Fernando Galindo del PRI, adujo que su partido votará en contra el PEF 2021, porque “es un presupuesto inercial, no garantiza recursos necesarios para atender la contingencia sanitaria. Es un presupuesto que no va a reactivar la economía. Ustedes crearon -le dijo a los diputados de Morena y sus aliados-, 50 por ciento menos empleos en 2019, en comparación con los que se generaron en 2018, y este año ni se diga".

Enrique Ochoa Reza, reitero que en “en el PRI estamos por la vacuna, y Morena esta en contra; en el PRI estamos a favor de la CFE y Morena está en contra, es la única empresa que tiene mas activos que deudas".

Y el reclamo se extendió, porque “este presupuesto castiga a mi estado, Michoacán, sim se afecta a los estados, el Ejecutivo Federal tiene un alto grado de discrecionalidad".

Pablo Gómez, argumento que el gasto de inversión crecerá en términos reales 5.3 por ciento, y que el gasto corriente disminuirá 1.7 por ciento, y con ironía replicó a priístas y panistas: “no nos aconsejen seguir su pasos por favor, porque sus pasos son los que no queremos seguir, ni estamos dispuestos a seguir.

“Esta tontería de la vacuna. Ya se dio el avance de mil 500 millones de pesos, para formarnos -en la fila de los países que esperan comprarla-, no se sabe ni cuando. No podemos asegurar algo que no se conoce. Aseguro que habrá recursos, ¡sin la menor duda!, lo verán pero no reirán".

Y son socarronería, expuso que los órganos autónomos “no pierden nada en este presupuesto porque no tienen lo que no, y como sigan con su despilfarro, porque da mucha risa lo ridículo que son -les soltó a los diputados de la oposición- con todo respeto como dicen los del PRI”.

Iván Pérez Negrón, ex priísta y hombre cercano a Rosario Robles Berlanga, que del PES saltó a las filas del Morena, confundió a los diputados con una serie de cifras, y terminó haciendo un llamado a que las partes concilien sus diferencias.

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, también replicó que a la oposición le irrita que los apoyos lleguen directamente a las personas, “mermaron la seguridad social, si estuviéramos en un gobierno neoliberal, estaríamos en un completo desastre.” Llamo a construir una agenda mínima de coincidencias.