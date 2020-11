AMLO: sobre la elección en EU, ni a favor ni en contra de nadie

No se puede actuar de manera imprudente, se debe aguardar hasta que las autoridades estadunidenses decidan sobre el ganador, lo cual no significa estar a favor o en contra de alguien, ni del partido Demócrata o Republicano. Esta postura se desprende de la visión mexicana para evitar la injerencia extranjera en asuntos del país.

Cuestionó el desempeño de las televisoras estadunidenses: ¿Cómo es eso? ¿En el país de las libertades, de la prensa libre, de repente censuran al presidente? No es cualquier cosa, no se había visto, los medios censuran. ¿Y las libertades? Aquí estamos hablando de que hay diferencias, debate, polémica, pero nunca vamos a censurar a nadie . Como tampoco tenemos ninguna diferencia con el candidato del Partido Demócrata, “el señor Biden, no tenemos nada en contra del presidente, del posible presidente electo –corrigió– o ahora candidato Biden”.

Martes 10 de noviembre de 2020. La postura mexicana ante la secuela electoral en Estados Unidos está basada en el principio constitucional de no interevención, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lanzó: “eso de pronunciarnos es como si fuésemos nosotros jueces electorales (…) ¿cómo resulta que el presidente de México se convierta en juez y dice ya ganó este candidato?, ¿por qué? Vamos a esperar”. Agregó que aguardará a que las autoridades competentes estadunidenses resuelvan y entonces nos vamos a pronunciar y a reconocer lo que se decida , lo cual no significa avalar denuncias de fraude.

Descartó que de esta posición se desprenda alguna consecuencia en la relación bilateral, que en ningún caso va a ser mala. Eso de pronunciarnos si nuestra Constitución establece que debemos de ser respetuosos y no intervenir, ¿por que tanta prisa . Esto no signifi-ca que vamos a estar avalando que hubo fraude, eso no lo sabemos .

–¿Hubo debate dentro del gabinete?

–No, es una facultad del Presidente. Cuando me plantearon el tema, dije: Vamos a esperarnos para que se termine de llevar a cabo todo el proceso legal y en ese momento resolvemos. Hay algunos que, estos intelectuales orgánicos del conservadurismo, del régimen de corrupción, Krauze y Aguilar Camín, todos ellos, planteando que por qué no nos pronunciamos o por qué no felicitábamos, ¿pues cómo?, si todavía no termina el proceso electoral.

–¿El canciller coincidió que era mejor esperar?

–Es que esa fue la instrucción.

–¿Qué le recomendó Marce-lo Ebrard?

–Intercambiamos puntos de vista. Esto que iban a manejar nuestros opositores, toda esta mala leche, de que no queríamos nosotros al señor Biden y de que estába-mos a favor del presidente Trump, y que nos íbamos a quedar solos porque ya todos me dicen en las redes, estos intelectuales orgánicos, que ya están todos los países manifestándose. Son libres.

A pregunta expresa sobre la política migratoria de Barack Obama y su posible redición con los demócratas, aseveró que se buscaría una buena relación, refiriendo que el presidente Donald Trump ha sido respetuoso incluso cuando propuso ayuda para enfrentar al crimen organizado, ofrecimiento que fue rechazado.