Reitera AMLO llamado a Senado para aprobar retiro de fuero a presidentes

El jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador hizo un nuevo llamado al Senado para que se apruebe la reforma que retire el fuero a los presidentes para que puedan ser juzgados por cualquier delito no sólo por traición a la patria. En este marco, habló de la necesidad de debatir los alcances actuales de lo que significa traición a la patria, porque ya no es como ocurría en 1857 cuando se incorporó este delito, que era permitir una invasión extranjera o aliarse con una nación extranjera. “Es increíble que la tengan congelada en el Senado”.

A pregunta expresa dijo que es el colmo que la oposición no quiera que se juzgue al presidente en funciones. “ Es kafkiano, ¿cómo si son opositores? si, están los del frena 1 y f rena 2 que quieren que yo renuncie y me vaya, porque se oponen a reforma constitucional, para acabar con privilegios del presidente, están pensando que ellos van a regresar, como les gustan mucho los biyuyos, podrían ser juzgados porque son muy ambicioso, porque su Dios es el dinero, entonces no quieren”

Por ello, pidió al Senado agilizar la reforma porque se trata de una reforma trascendente, histórica, “aprovecho para hacer un llamado que ahora que cumplo dos años, yo quisiera decir que ya no hay fuero, para el presidente.”.

En otro orden, López Obrador estimó que México no está en crisis económica por la pandemia sino que fracasó el modelo neoliberal. Lo que hizo la pandemia fue precipitar la caída del modelo neoliberal. Demostrar que era inviable el modelo económico. Durante 36 años de 1982 al 2018. ese periodo es historia, ya no queremos más de lo mismo, por eso no se está aplicando la política económica neoliberal que es sinónimo en efecto de saqueo”.