Adversidad por Covid-19 obliga a evaluar nuevas políticas públicas: expertos

Las circunstancias adversas agudizadas por el Covid-19 han abierto escenarios para evaluar nuevas políticas públicas que incidan positivamente en el cambio social. En ese marco, los mecanismos de democracia participativa serán de gran relevancia para la construcción de un proceso que permita al mundo salir lo mejor librado de esta grave crisis sanitaria, económica y social.

En ello coincidieron los participantes del Seminario Internacional Virtual Políticas Públicas para la Transformación Social Global en la Era Pospandémica, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la inauguración, el rector de la casa de estudios, Enrique Graue Wiechers, señaló que durante siete meses la pandemia ha trastocado las prácticas cotidianas en todos los ámbitos como las formas de trabajar, socializar y participar en situaciones públicas, creando nuevos escenarios, muchos de los cuales perdurarán incluso tras la pandemia.

Destacó la relevancia del seminario –donde participarán expertos nacionales e internacionales de diversas disciplinas, que a lo largo de esta semana debatirán virtualmente sobre las opciones y escenarios pospandemia— ya que se podrán las bases para responder preguntas como: “¿Cómo conseguir una mejor democracia apegada al estado de derecho? ¿Cómo reducir desigualdades y redistribuir mejor la riqueza? ¿Cuál debiese ser el nuevo modelo económico en los años por venir ante la inoperancia de modelos de desarrollos económicos agotados? ¿Cómo conseguir el crecimiento económico en un mundo al que debemos respetar y hacerlo sostenible? ¿Cómo informar y combatir la desinformación y el fenómeno de la posverdad para evitar polarizar a nuestra sociedad?”.

El rector Graue se dijo seguro que las discusiones y argumentos que se presenten durante el seminario arrojen propuestas para que la UNAM pueda incidir en la creación de una prosperidad incluyente y participativa para el país y el mundo.

El director del PUEDJS, John Ackerman, enfatizó que la humanidad está viviendo “horas cruciales, donde los movimientos sociales y las fuerzas conservadoras se disputan las ideas clave, las narrativas y la construcción del sentido común que orientarán las lógicas de acción a mediano plazo”.

Para el académico universitario, la pandemia representa la oportunidad para luchar por un restablecimiento de los ideales democráticos, de igualdad, libertad, justicia y fraternidad, a través de los cuales las sociedades puedan relanzar nuevos acuerdos y construir entramados políticos que proporcionen bienestar a las mayorías y que al mismo tiempo conduzcan a la humanidad a formas de vida más sustentables. “Vivimos en tiempos de crisis, pero también de oportunidad para la democracia”.

En el primer diálogo magistral, los destacados juristas José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y Jaime Cárdenas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ex director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, debatieron en torno a los instrumentos de democracia participativa, en particular a las consultas populares.

Cárdenas indicó que la democracia representativa –en la que los electores eligen a quienes habrán de representarlos en los órganos institucionales de cada Estado— resulta ya insuficiente debido a que se desentiende muchas veces de las bases económicas que sustentan a ese modelo de desarrollo político.

Desde el principio, este sistema “tenía como propósito establecer pesos y contrapesos, favorecer fundamentalmente a las élites políticas y determinar mecanismos de recambio político entre esas élites, pero el sistema democrático no se ideo para integrar a sectores excluidos o empobrecidos de la población”.

Y con la globalización el fenómeno se ha profundizado ya que existe una gran separación entre gobernantes y gobernados, porque ahora existen élites incrustadas en organismos financieros o empresas trasnacionales que toman decisiones que afectan la vida de millones de personas en el mundo, sin ningún mecanismos de control o supervisión hacia esas élites por parte de las sociedades.

“Además, en muchas sociedades, como la mexicana, las grandes decisiones políticas o económicas no pasan por la consulta a la sociedad. En México y muchos países de América Latina las reformas constitucionales no son susceptibles de referéndum; los tratados internacionales no se aprueban con el voto de los ciudadanos. Y esos tratados y reformas que hoy en día constituyen el ordenamiento jurídico más importante, no pasa por el conocimiento, por la supervisión, la aprobación de los ciudadanos, y son normas jurídicas que impactan en la vida de millones de seres humanos en todos los ámbitos: económico, social, político”.

De ahí, agregó, la importancia de generar modelos de democracia participativa y deliberativa, que si bien existen en el país, su proceso de implementación ha sido lento.

Por su parte, Cossío Díaz detalló que en México existen varios modelos de consulta popular: las establecidas a nivel constitucional, las de órgano de tratado internacional, las legales y las políticas, éstas últimas quizás las más polémicas y que han sido impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Destacó que en medio de la pandemia, ejercicios de democracia semidirecta serán relevantes para generar que el mundo salga lo menos golpeado de la crisis de Covid-19.

“La situación de los gobiernos será muy peculiar, porque tendrán que hacer cosas distintas hasta las que ahora han hecho. ¿Vamos a seguir con modelos tradicionales más allá si son izquierdas o derechas? ¿Qué harán los gobiernos para construir legitimidad, para plantarse ante los electorados, para conducir fenómenos? ¿Van a regresar a practicas autoritarias, verticales dirigidas o van a generar mayores formas de consenso, de diálogo con individuos, comunidades y con sus representantes? Este es un tema central para el poscovid-19”.