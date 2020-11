"Por respeto al proceso", AMLO esperará para felicitar al ganador en EU

Desde Villahermosa, en el contexto de una gira y conferencia de prensa convocada para analizar la inundación en Tabasco, López Obrador aseveró que es menester que se terminen los recursos legales en Estados Unidos porque no queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y respaldo del derecho ajeno, queremos esperar a que legalmente se resuelva el asunto de la elección .

Recordó que en 2006, cuando nos robaron la presidencia, nosotros padecimos mucho de la cargada todavía no se habían terminado de contar los votos y ya algunos gobierno extranjeros estaban reconociendo a quienes declararon ganadores. Eso fue lo que pasó en 2006, todavía no había un cómputo legal. Y el presidente de España entonces (José Luis Rodríguez) Zapatero, estaba felicitando al ex presidente Calderón. Era una imprudencia, no queremos hacerlo nosotros el derecho ajeno es la paz .

Hay que esperar a que terminen los procesos y se resuelva quién triunfó y damos a conocer nuestra postura . Por esta razón, agregó. “No puedo decir ‘felicito a un candidato o felicito al otro’. Quiero esperar a que termine el proceso electoral”.