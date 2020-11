México roza 95 mil decesos por Covid; 485 en un solo día

Ciudad de México. Para saber cómo utilizar y leer las pruebas rápidas de detección de Covid-19 que se distribuirán próximamente en México, las autoridades sanitarias darán cursos de capacitación a las unidades encargadas de aplicarlas, señaló José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa).

El Indre (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos) y la Red Nacional de Laboratorios ofrecerán todas las capacitaciones a las unidades institucionales que recibirán este tipo de pruebas para que sepan cómo aplicarlas, cómo llevar a cabo la reacción y cómo realizar la lectura visual de las pruebas , indicó el funcionario.

En conferencia de prensa vespertina, Alomía recordó que el resultado de las mencionadas pruebas puede conocerse de manera similar a como se hace en los medios de detección de embarazo que funcionan con orina, por lo que los servidores públicos que las apliquen podrán conocer los resultados en el momento, sin demorarse en envíos a laboratorios.

Luego de recordar que las pruebas rápidas antigénicas no deben confundirse con las de anticuerpos –que no son recomendadas por la Ssa–, el experto indicó que de todas formas las autoridades sanitarias seguirán aplicando exámenes de detección de PCR, que consiste en la toma de muestra de secreciones respiratorias de la persona, no sólo para detectar coronavirus, sino también otras enfermedades, como la influenza.

Al actualizar las cifras oficiales de la pandemia de Covid-19 en México, Alomía detalló que ayer se alcanzaron 961 mil 938 casos confirmados –6 mil 810 más que un día antes–, así como 94 mil 808 fallecimientos –485 más que el viernes–, además de 710 mil pacientes recuperados. Señaló que Chihuahua y Durango son las dos entidades con mayor índice de ocupación de camas generales, con 86 y 75 por ciento, respectivamente. Les siguen Coahuila, Nuevo León y la Ciudad de México.

Santa Ceballos, directora de vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles de la Dirección General de Epidemiología, informó que en el país hay 17 mil 254 casos confirmados de dengue.