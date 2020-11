Aún sin Fonden, hay recursos para apoyar a damnificados: AMLO

Villahermosa, Tab. Desde el malecón de esta ciudad, el presidente Andrés Manuel López Obrador confío que se podrá evitar la inundación en la capital tabasqueña y aseguró que, aunque ya no existe el Fonden, en cuyo manejo había “mucha corrupción”, hay "muchos recursos del presupuesto nacional para apoyar a damnificados y a todos que lo requieran”.



Sostuvo que, pese a que el Usumacinta, el río más grande de México, está creciendo, “afortunadamente no ha desbordado, no se ha salido del cauce.



“Hemos estado batallando para que no haya más aumento de agua, yo creo que vamos a poder salir adelante sin que se padezca de la inundación en Villahermosa. Ya está mas controlada presa Peñita porque ha dejado de llover y hay pronóstico de que no va a llover estos días o va a llover”, aseguró en un video en redes sociales, antes de viajar a la Ciudad de México en vuelo comercial, pasadas las 11 de la mañana.



Afirmó que en Tabasco se sigue enfrentando el problema de las inundaciones.



“Adán (Augusto López, el gobernador) ha hecho un gran trabajo porque fue una lluvia histórica en todo Tabasco; llovió en la región de los ríos, el Usumacinta, es el río más grande de México, está creciendo, aumentando mucho su volumen, afortunadamente no ha desbordado, no se ha salido del cause”.



Manifestó que donde sí ha habido mucho problema es en el río Tulijá, que nace en las Cascadas de agua Azul, en Chiapas, y pasa por Macuspana, por Tepetitán (su tierra natal); ese río se une a otro que creció muchísimo porque llovió mucho en la sierra de Chiapas y Tabasco, que es el río Puxcatan, inundó Macuspana, la colonia el Castaño que es una colonia de tierras bajas, ahí está como a metro y medio”.



Subrayó que “desgracias humanas relativamente pocas, se ha salvado a mucha gente” e insistió que seguirán apoyando a los damnificados. “Está el ejército con el plan DN III, la Secretaria de Marina, con el plan Marina, está aquí el secretario de Bienestar, para hacer los censos, apoyar casa por casa a los damnificados. Estamos pidiendo a la gente que siga refugiada en albergues, no les va a faltar la comida, no les va a faltar lo indispensable, y lo que hemos manejando como criterio: lo material se repone, lo que hay que cuidar es la vida.



“Yo nunca voy a dejar de apoyar a mis paisanos y a todos los mexicanos en desgracia, el gobierno debe de dar atención especial a quien más lo necesita, eso es la justicia”.



Adán Augusto López agradeció el apoyo del presidente. “Afortunadamente bajó el potencial de lluvias y eso nos ha permitido que aquí por Villahermosa, con el manejo de la compuerta del Macayo la situación esté estable. El río aunque creció en las últimas 24 horas debe de tender ha bajar sus niveles. El problema hoy más grande está en Macuspana, ya está el ejercito, la marina y guardia nacional, apoyando la coordinación de protección civil.



“Estamos llegando a todas las comunidades afectados con la prioridad de salvaguardar las vidas. Nacajuca, Ajalpan ... se mantienen estables y nosotros esperamos que en los próximos días se normalice Teapa, Tacotalpa, Jalapa ya están en mejor situación, los ríos de la sierra vienen bajando y eso crecerá un poco el caudal hacia Villahermosa pero esperemos que el clima nos de una tregua y que podamos seguir trabajando para ayudar a la gente”.



El presidente explicó que escogió el malecón para dar su mensaje, donde aunque “hay filtraciones todavía no ha rebasado el agua; el malecón se pronostica que va a subir un poco más por lo que decía Adan, está bajando agua de la sierra, pero vamos a soportar, todo va a depender que se cumplan los pronósticos de que no va a haber lluvia en estos días, de esa manera vamos a salir adelante”.

Recordó que el martes habrá una reunión en Palacio nacional con los gobernadores de Chiapas, de Tabasco, con el director de la Comisión Federal de Electricidad, con el secretario de Defensa, de Marina, con el de Bienestar, con el de Desarrollo Urbano “porque vamos a buscar una solución de fondo, estructural sobre todo que se draguen los ríos porque están azolvados y por eso se estaca mucho el agua.



“Estamos hablando de décadas sin desazolve de los ríos, por eso hay tapones, es una olla, no sólo de lo que llueve en la sierra en Chiapas sino lo que llueve en la planicie; no tiene posibilidad de salir el agua... Tabasco es tierra y es agua” y hay que evitar desgracias, “que no haya ahogados. De acuerdo con lo que me informó en la mañana Adán han perdido la vida cinco personas, desgraciadamente” y esperemos que “no haya más desgracias”.