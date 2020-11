AMLO anuncia plan integral para corregir problema en su estado natal

Creo que es infundado si así lo piensan; no creo que sean todos los que lo piensen de esa manera. Pero si tienen esa percepción, les diría que es equivocada porque el licenciado Bartlett ha estado apoyando y estamos trabajando en equipo de forma coordinada. Tienen que intervenir los técnicos de la CFE, los de Conagua, lo han venido haciendo. El trabajo de estos últimos días para que no se soltara tanta agua significó un análisis minucioso, de cálculo, y le atinaron porque se había inclusive proyectado desfogar la presa hasta en 2 mil 500 metros cúbicos .

Se preguntó a Bartlett Díaz sobre la responsabilidad de la CFE en la emergencia que enfrenta la entidad y respondió: He estado atendiendo las instrucciones del Presidente; estamos trabajando en equipo, ha tenido el Presidente varias reuniones para atender la situación de Tabasco y resolver los problemas de la presa .

Pero también subrayó que el gobernador es libre para manifestarse y para actuar en defensa de Tabasco .

Al detallar el plan integral para resolver de fondo la problemática tabasqueña, López Obrador informó que se adquirirán dragas que operará la Secretaría de Marina para desazolvar los ríos en la zona de la planicie, una medida que no se realiza desde los tiempos del gobernador Roberto Madrazo. Apenas la víspera, había señalado que esta omisión provocó tapones en diversas partes de los ríos, provocando mayores inundaciones.

Anunció la emisión de un decreto que permita a la CFE poder turbinar en las hidroeléctricas y desfogar las presas. Aseguró que como consecuencia de la reforma energética, para favorecer a las empresas privadas se restringió el uso de estas hidroeléctricas, lo cual provoca una mayor acumulación de agua al estar impedidas de turbinar. Con el decreto, indicó, se allanará esta situación para que la CFE pueda turbinar sus plantas al menos entre septiembre y noviembre, cuando son más intensas las lluvias.

Sobre el mejoramiento urbano, comentó que en el pasado, producto de la corrupción, se permitieron construcciones en zonas que funcionaban como vasos reguladores que impedían las inundaciones. En paralelo, dijo que se operará el apoyo a los damnificados de manera directa, sin mediación de líderes que pretenden aprovechar la coyuntura.

A pregunta expresa sobre las protestas y el cierre de carreteras por las inundaciones de octubre, López Obrador indicó que hubo algo de manipulación, aunque reconoció que un grupo de 400 familias fue excluido de los apoyos, pero agregó que en general se aportaron recursos a 38 mil familias afectadas y ofreció que en esta ocasión se auxiliará a los damnificados.

Desestimó que la desaparición del Fondo de Desastres Naturales pudiera afectar, porque lo único que se canceló fue un esquema que favoreció la corrupción en la atención de las emergencias. Mencionó que se cuenta con 500 mil millones de pesos para las demandas que enfrente el país con cargo al presupuesto, citando como ejemplo la atención a la pandemia de Covid-19.

–¿Por qué no va el presidente López Obrador a las zonas afectadas? –le preguntaron.

–Porque tengo otras cosas que hacer y ya estuve, o sea, hoy hice un recorrido. Miren, es la primera vez que me subo a un helicóptero.

–Pero la gente lo quería ver de cerca...

–Sí, pero iría yo a una comunidad, a dos, y no podría ir yo más tiempo y quise optimizar mi tiempo. O sea, hacer lo que realmente se requiere. No necesito estarme viendo presencialmente con la gente. Yo llevo a Tabasco prendado al corazón y nunca se me van a olvidar mis paisanos.

Anticipó que este martes habrá una reunión en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, con la presencia del gobernador Adán López para afinar el plan de atención integral a Tabasco.

Supervisión de clínicas

Por la noche, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que su director general, Zoé Robledo, realizó un recorrido de supervisión a las unidades médicas en Villahermosa afectadas por las inundaciones.

Después de efectuar una gira de trabajo por Aguascalientes, en Villahermosa recorrió las Unidades de Medicina Familiar (UMF) número 47 y 46. Durante su visita a la UMF 47 reconoció el profesionalismo de su personal, el cual ha mantenido los servicios de atención continua y por la emergencia sanitaria de Covid-19.