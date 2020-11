Morena negociará alianza electoral con PT y PVEM

Ciudad de México. La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Mario Delgado y Citlalli Hernández, determinó iniciar “negociaciones” con los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), con objeto de construir una alianza electoral que enfrente las exigencias del proceso en ciernes. El mensaje a los integrantes de la actual primera fuerza política en el país fue de unidad, apegados a las premisas de no mentir, no robar y no traicionar.

El Partido del Trabajo acompañó a Morena en la elección federal del 2018, mientras que el PVEM cuyo historial demuestra un corrimiento de la derecha a la izquierda, con su resplado al PAN con Vicente Fox, después al PRI con Enrique Peña, y ahora con se colocaría como fuerza aliancista de Morena, a un costado de Mario Delgado, tanto en la Cámara de Diputados, como en la nueva dirección morenista.

En la primera reunión del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, se acordó que Sergio Gutiérrez Luna será el nuevo representante de Morena ante el INE, y Eurípides Flores Pacheco ocupará la suplencia. Y una vez más, a partir del próximo 20 de noviembre se reeditará el órgano de difusión interno Regeneración “con la intención de mantener cercanía con los simpatizantes y con la militancia de Morena.”

Además se anunció que en el próximo mes se integrará el nuevo Consejo Consultivo Nacional de Morena, que estaría conformado por funcionarios del Gabinete Federal, Gobernadores, Legisladores de Morena e “Intelectuales de probada honestidad y reputación reconocida en áreas como la ciencia, la cultura, la economía, la vida pública, entre otras. Y tendrá la tarea de elaborar análisis y propuestas para el cumplimiento del plan de acción del partido.”

Así las negociaciones con el PT, PVEM y “partidos locales afines al Proyecto de la Cuarta Transformación y a los principios de Morena” para establecer posibles alianzas para el proceso electoral local en los estados de Guerrero, San Luís Potosí y Nuevo León, deberán ratificarse en el Consejo Nacional de Morena.

Sobre el resultado del encuentro, Delgado llamó a que “asumamos el momento histórico que estamos viviendo, démosle al pueblo de México la dirigencia que merece y con altura de miras comprometámonos a hacer todo lo necesario para que a Morena le vaya muy bien en las elecciones del 2021. Ganemos la mayoría en la Cámara de Diputados y consolidemos la Cuarta Transformación”.