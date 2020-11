La situación más crítica de la presa Peñitas ya pasó: AMLO

Ciudad de México. Tras encabezar una reunión de seguridad para atender la emergencia por las lluvias y el desfogue de la presa Peñitas que han provocado inundaciones en Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la situación más crítica ya se ha superado durante la madrugada cuando se tuvo que incrementar a dos mil 100 metros cúbicos el desagüe de agua de la presa.

Sin embargo, afortunadamente bajaron las lluvias en Chiapas y eso permitió reducir el desfogue a mil 800, pues corría el riesgo de provocar una inundación mayor en Viillahermosa, comentó.

En conferencia de prensa después de una reunión del gabinete de seguridad en la que estuvieron los secretarios de la Defensa Nacional, Luís Cresensio Sandoval y de Marina, Rafael Ojeda, así como los titulares de CONAGUA y de la Coordinación de Protección Civil de la Comisión Federal de Electricidad, el mandatario anunció un plan integral para resolver el problema de fondo de las cíclicas inundaciones en Tabasco.

Dicho plan —que será afinado este martes en Palacio Nacional—, consiste en el desazolve de Ríos mediante la adiar quisieron de dragas que operará la secretaria de Marina, acción que no se realiza desde que Roberto Madrazo era gobernador tabasqueño; emisión de un decreto presidencial que permita a la Comisión Federal de Electricidad desfogar las presas Peñitas, Chicoasen, Malpaso y Angostura y operar las hidroeléctricas que están impedidas como consecuencia de la reforma energética para favorecer a las empresas privadas.

Se trata de que estas hidroeléctricas puedan soltar agua paulatinamente, en especial en el periodo más intenso de lluvias entre septiembre y noviembre y evitar que se tenga que realizar el desfogue por situaciones de emergencia. Recordó que parte del problema actual es el desfogue de agua que en algún momento llego a dos mil 500 metros cúbicos por segundo de agua -durante la primera inundación a principios de octubre- ante el riesgo de que pudiera reventar.

De hecho, insistió, como lo hiciera en la mañana durante su mensaje desde Nayarit anunciando la suspensión de su recorrido para trasladarse a Tabasco, en que las intensas lluvias registradas en la madrugada en la zona de Peñitas, obligó a incrementar a dos mil 100 metros cúbicos por segundo de agua. Esto incremento el riesgo de inundaciones por eso el llamado a acudir a los albergues y las zonas altas de la entidad.

El plan se complementa con un proyecto de mejoramiento urbano en algunas zonas para introducir agua y drenaje y reordenar algunas zonas donde se construyó de manera irregular a partir de la corrupción.

Asimismo, la entrega de apoyos directos a los damnificados, pues atribuyó las protestas que se registraron en semanas pasadas a que hubo líderes “vivales” que quisieron aprovecharse de la gente, por lo que indicó que a las 400 familias que se quedaron sin apoyos se les entregará estos apoyos, subrayando que en general se benefició a 38 mil familias.

Por ello, dijo que se ha dado la instrucción que sea la Secretaría del Bienestar la que entregue los apoyos de manera directa a la gente, sin intermediarios, porque se e vecina procesos electorales y habría quienes pretendan abusar

En este contexto, al ser cuestionado si afectará la recuperación de Tabasco la reciente desaparición del Fondo Nacional de Desastres, López Obrador descartó esa posibilidad argumentando que no habrá límite en el presupuesto que se requiera.

Hay 500 mil millones de pesos para atender situaciones de emergencia pero con cargo al presupuesto y ya no a este fondo que solo favoreció la corrupción, dijo.

Presente en la conferencia, el director de la CFE, Manuel Bartlett, fue cuestionado sobre la responsabilidad de la empresa y suya personal en la inundación de Tabasco, a lo cual respondió que todas las acciones de la CFE se han adoptado en el marco de las decisiones gubernamentales, en acuerdo con el presidente para atender la emergencia.

Ante la insistencia de la prensa local sobre su responsabilidad, el presidente salió a deslindarlo de su responsabilidad. "Yo creo que es infundada (la imputación) si así lo piensan, no crean que sean todos lo que lo piensen esa manera pero si tienen esa percepción, le diría que es equivocada porque el licenciado Bartlett ha estado apoyando y estamos trabajando en equipo en forma coordinada tienen que intervenir los técnicos de la CFE".

—¿Hay una Denuncia en contra de la CFE por el manejo irresponsable, según dijo el gobernador?

—Sí, siento que en el primer problema que se tuvo, la primera tormenta, los técnicos hicieron sus proyecciones, ahora, consideraron. Deberán soltar agua porque. Estaba pronosticada que se intensificarán les lluvias y no resultó así, se soltó el agua y no llovió, o hubo un cambio en el pronóstico de lluvias, esto se registró de esa manera pero no es culpa de nadie, así como hoy se hizo esta corrido, que comentó y está documentada la vamos a dar a conocer.