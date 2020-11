Economía emerge; hay entusiasmo en inversionistas: AMLO

La economía mexicana va emergiendo, y existe mucho entusiasmo en los inversionistas por el país, adujo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia matutina, reiteró el mensaje en torno a la recuperación en medio de la pandemia de Covid 19. Describió que la actividad primaria no cayó, por el contrario, tuvo un incremento en comparación con el año anterior.

“Vamos a muy bien nos estamos recuperando en lo económico, se está cumpliendo el pronóstico, sigue llegando la inversión extranjera, hoy viene un informe del Inegi de aumento de la inversión extranjera al mes de agosto, hay un aumento de cinco por ciento con relación a julio. Vamos saliendo del hoyo en que caímos sobre todo en abril, mayo y junio, estamos emergiendo, va a saliendo a flote la economía sobre todo en empleo, se están recuperando los puestos de trabajo, siguen aumentando las remesas, y esto es un gran apoyo ¡es una bendición!, eso no sacó a flote.

“Otro factor muy importante es que no se nos cayó el sector primario, el agropecuario, el pesquero. Se incrementó en la pandemia. Tenemos más crecimiento del sector primario que el año pasado, esto es un fenómeno, se trata de alimentos, es producción de alimentos, no se padeció de alimentos, no hay carestía, -no aumento la- inflación, estamos en lo establecido por el Banco de México, hay mucho entusiasmo de inversionistas por México, hoy sale una nota en La Jornada, una entrevista con Ana Botín que es la presidenta del Consejo de Santander, y Larry Finn, vuelve a decir que México es el país más importante de mayor importancia para la inversión más atractivo".

Para apuntalar su argumento, expuso que, a pesar de no resolverse la elección en Estados Unidos, “el peso está en su mejor momento -de la pandemia a la fecha- está estable, tenemos una economía sana, finanzas públicas sanas, y al aprobarse la Ley de Ingresos y el Presupuesto que esta por aprobarse vamos adelante”.

Y la próxima semana dará a conocer un segundo paquete de obras de infraestructura con participación del sector privado, “tengo una reunión la semana próxima con Carlos Salazar, y otros empresarios para revisar otro paquete de infraestructura, para seguir impulsado la economía”.

En torno a la controversia generada por el supuesto recorte generalizado del aguinaldo de la burocracia nacional, ahondo en la explicación: “La mayoría de los trabajadores, la inmensa mayoría tiene su aguinaldo compelo, no podríamos quitarle su aguinaldo. Por la pandemia los altos funcionarios, decidimos que voluntariamente iban a aportar para dejar nuestro aguinaldo, y ahora que se están adelantando los aguinaldos para el buen fin, se tuvo que hace un decreto, y ya se estableció una disminución para los altos funcionarios, es voluntario, en el caso de los altos funcionarios, es para los de mero arriba, y es un asunto de formalidad, de legalidad de que queremos cumplir, pero en todos trabajadores el aguinaldo es completo, es voluntario.

“Pero se decidió: es para todos, a los de más alto rango les toca menos, empezando por el presidente, es una formula, solo el presidente no va a tener aguinaldo, y los altos funcionarios van a disminuir su monto, pero es hasta altos funcionarios, todos los demás reciben su aguinaldo, todos van a recibir, todos, pero los altos funcionarios van a recibir voluntariamente si ellos quieren aportar”.

Y al preguntarle del producto de ese ahorro, replicó: “Es bastante lo que se tiene ahorrado, por la disminución, la semana próxima hacemos un informe. Si va a haber aguinaldo para todos, solo los de mero arriban van a recibir menos aguinaldo, manos días, pero es voluntario, y tiene que ver con el fondo que se está reuniendo para los del Covid”.

Y antes de retirarse al aeropuerto para emprender una gira de trabajo a Nayarit y Sonora, insistió en no tocar el tema de la disputa electoral en Estados Unidos: “No podemos pronunciarnos, no debemos hablar acerca de las elecciones en Estados Unidos, porque todavía no es un proceso concluido, y tenemos que actuar con mucha prudencia hasta que las autoridades de estados unidos se pronuncien”.