Decesos acumulados en el país llegan a 93 mil 772

Viernes 6 de noviembre de 2020. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) está por liberar los documentos de validación de las pruebas rápidas antigénicas que en 15 minutos pueden detectar la infección activa del virus del Covid-19 por medio de un exudado nasofaríngeo, informó José Luis Alomía, director general de Epidemiología.

Destacó que a diferencia de las pruebas rápidas serológicas que buscan anticuerpos (conocidas como IgG e IgM) con una muestra de sangre (no recomendadas por el sector salud, ya que tienen baja sensibilidad y especificidad, por lo que el riesgo de un falso negativo o positivo es alta), las antigénicas identifican proteínas virales, por lo que pueden detectar un caso activo.

Advirtió que estas pruebas rápidas antigénicas no son útiles en personas asintomáticas, por lo que no nos va a ayudar a detectar portadores. Si esa prueba se toma en una persona que no tiene síntomas, la posibilidad de tener un falso negativo y que realmente esté el virus en un periodo de replicación es alta . Para su uso se deben tener siete días o al menos un día con síntomas .