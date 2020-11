Suman 949 mil 197 casos de Covid-19 y 93 mil 772 decesos

Ciudad de México. Los casos confirmados de Covid-19 a nivel nacional se incrementaron en 5 mil 567 casos, para un acumulado de 949 mil 197, de acuerdo con el reporte técnico diario sobre la pandemia del nuevo coronavirus que elabora la Secretaría de Salud.

José Luis Alomía, director general de Epidemiología, detalló que los decesos confirmados por laboratorios también aumentaron en 544 , con un registro acumulado de 93 mil 772. Indicó que las personas recuperadas suman 701 mil 837, mientras que la tasa de positividad se mantiene en 39 por ciento para la semana epidemiológica 43.

En un análisis de las diferentes pruebas diagnósticas, destacó que las llamadas pruebas PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) se ubican como las de mayor certeza, ya que tienen alta sensibilidad y especificidad, que permite detectar el material genético del virus.

Por lo que respecta a la prueba antigénica, la cual, anunció, está por liberarse. In dicó que no tiene utilidad en pacientes asintomáticos. Si se toma en personas sin síntomas la posibilidad de un falso negativo es alta, por lo que no se debe usar en personas que no presentan síntomas. Agregó que se debe aplicar con 1 a 7 días del inicio de los síntomas.

La prueba serológica, indicó, permite identificar anticuerpos que se producen como respuesta a la exposición del virus, por lo que se debe aplicar 10 días después del inicio de los síntomas.

Aclaró que en las llamadas pruebas rápidas anticuerpos, “se mantienen una especificidad y sensibilidad bajas por lo que no se recomienda, porque se pueden tener falsos positivos o negativos”.