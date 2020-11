Que Videgaray declare; "quien nada debe, nada teme": AMLO

López Obrador dijo no tener más información sobre el tema, y ni le mando decir a nadie que se acoja a ese procedimiento para perjudicar a otras personas, (porque) no hacemos eso nosotros , apuntó.

Pero mi opinión es que se les dé curso a todas las denuncias, que no se fabriquen delitos, no haya persecución, no haya venganzas; que se aplique la ley sin tendencias, sin buscar dañar a las personas si no tienen culpa, si no son responsables , añadió.

También pidió que no haya juicios sumarios, sino esperar a que los jueces resuelvan y castiguen a los responsables de corrupción.

A pregunta expresa, exhortó a que los ex funcionarios señalados por estos casos se presenten de manera voluntaria ante las autoridades judiciales. A qué esperar que haya un juicio. Si se está mencionando que una persona está involucrada o se le está acusando y es inocente, que muestre disposición para declarar , sostuvo.

De no ser así, como cada persona es libre, puede esperar los procedimientos judiciales que, agregó, no deben ser arbitrarios , sino tienen que basarse en pruebas; se deben integrar las averiguaciones, el juez tiene que autorizar la orden de aprehensión, si lo amerita; existe el derecho al amparo... en fin .