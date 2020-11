El INE no legisla y no suplantará al Congreso, responde Ricardo Monreal

Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral (INE) no puede legislar y no se permitirá que suplante al Congreso, advirtió el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, en referencia al acuerdo del órgano electoral de que el 50 por ciento de las candidaturas a los gobiernos de los estados sean ocupadas por mujeres.

Expuso que si el INE sigue adelante con ese acuerdo, acudirán al Tribunal Electoral o a una controversia constitucional ante la Suprema Corte, ya que se trata de un tema de constitucionalidad y de de invasión de poderes.

“Simple y sencillamente el INE no puede legislar. Si ellos legislan suplantan al Poder Legislativo y eso no lo vamos a permitir, lo aseguro”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política resaltó que cuando se discutió la reforma constitucional sobre paridad, “ex profeso se excluyó de la discusión el caso de gobernadores y de presidentes de la República.”

Y no es engaño. “No se incluyó en la discusión, porque son cargos unipersonales y no se puede invadir la facultad y competencia de los estados; ni se puede imponer a un estado, que vaya a ser gobernado por un género específico. Eso lo decide la gente, esa es la democracia, no la imposición de un órgano.”.

Monreal resaltó que hay ya un precedente. “Cuando en el IFT ,frente a la ausencia de un Presidente, está un interino, pero el Consejo, los cuatro comisionados de este órgano, le quitaron atribuciones al Presidente, es decir, legislaron nuevas facultades para los comisionados.”.

Ante ello, dijo, el Senado interpuso una controversia constitucional, de la cual tenemos suspensión; ¿qué quiere decir? Que la Corte nos concedió la razón de que ningún órgano, ningún órgano del Estado, autónomo, judicial o ejecutivo, puede suplantarnos. Ni siquiera nos metemos a la materia, es simple y sencillamente: el INE no puede legislar y no vamos a permitir que nos suplante. Es sencillo”.