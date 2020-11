Que Videgaray muestre disposición para declarar: AMLO

Tras insistir que un juez regresó a la Fiscalía General de la República (FGR) la solicitud de orden de aprehensión contra Luis Videgaray “para que se mejorara o se enriqueciera, se reforzara la averiguación”, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció porque el ex secretario de Estado muestre disposición para declarar voluntariamente ante las autoridades. “El que nada debe, nada teme”, sostuvo.

Acerca de la intención de Emilio Zebadúa, operador financiero de Rosario Robles, de acogerse al criterio de oportunidad en el proceso que se sigue contra la secretaria de Estado, señaló que la investigación sobre la llamada estafa maestra “está bien hecha, hay bastantes elementos; no sé qué aportaría adicional. Todo lo que se aporte para recuperar el dinero, que es público es bueno”.

En conferencia de prensa, consideró, a pregunta expresa que personas señaladas por presuntamente cometer ilícitos, como Videgaray, no deben esperar a que haya un juicio. Si se menciona o acusa a alguien y la persona es inocente, “pues que muestre disposición para declarar, presentarse” de manera voluntaria, sostuvo.

Señaló que los juicios no deben ser arbitrarios, tienen que basarse en pruebas, “se tienen que integrar las averiguaciones; si el juez lo amerita, autorizar la orden de aprehensión, existe el derecho al amparo”.

López Obrador indicó que se trata de juicios que pueden tardar tiempo y “no debemos de alarmarnos si hay estos procesos para que se termine con la corrupción, con la impunidad, que se purifique la vida pública, pero que no se afecte por parejo, que no sea rajatabla, que no tengan que pagar justos por pecadores”.

Pidió esperar que la FGR resuelva sobre la solicitud de orden de aprehensión contra Videgaray. Pero “mi opinión es que le dé curso a todas las denuncias y que no se

fabriquen delitos, que no haya persecución, que no haya venganzas, que se aplique la ley sin tendencias, sin buscar dañar a las personas si no tienen culpa, si no son responsables”.

Por eso, insistió, “hay que cuidar estos juicios sumarios, no adelantarnos. Hay que esperar a que los jueces sean los encargados de enjuiciar y castigar a los responsables de corrupción, pero que no se oculte nada, que no haya impunidad. Nosotros procuramos eso”.

El presidente señaló que no tiene más información sobre la solicitud de Zebadúa de acogerse al criterio de oportunidad. “Según este procedimiento, quien da información para que se implique a más personas, sobre todo de alto rango, puede tener una disminución de su posible pena, esto se usa mucho en el caso de Estados Unidos”.

Ocurrió recientemente, mencionó, con el ex procurador de Nayarit, quien estaba acusado por tres delitos y por brindar información “solo lo juzgan por uno y su sentencia es de menos años” pero allá también procuran recuperar el dinero y en México esto debe aplicarse como reparación del daño “Y ahora lo está llevando a cabo la fiscalía”.

Manifestó que en su caso no manda decir a nadie que se acoja al criterio de oportunidad “para perjudicar a otras personas; no hacemos eso”, subrayó.