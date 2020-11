Guillermo Padrés gana suspensión contra investigación de SHCP

Un tribunal federal le concedió al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, una suspensión definitiva en contra de la solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que diversas autoridades federales y estatales le informen sobre los bienes con que cuenta el ex mandatario, con el fin de embargarlos como garantía.



Las autoridades hacendarias hicieron esta petición como parte de otro juicio que enfrenta Padrés Elías por defraudación fiscal, que involucra un monto de 70 millones de pesos.



El ex mandatario, quien fue encarcelado en 2016 por cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero, de los que fue absuelto dos años después, enfrenta aún dos procesos judiciales, uno por operaciones con recursos de procedencia ilícita y otro por fraude fiscal.



Es por este último caso que la SHCP busca conocer el volumen real de la riqueza de Padrés Elías, que incluye un rancho en donde se construyó ilegalmente una presa para garantizar el abasto de agua para regar sus cultivos.



La decisión del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal impedirá a las autoridades hacendarias seguir recopilando información sobre las propiedades del ex mandatario, hasta en tanto no se resuelva el fondo de este juicio de amparo.