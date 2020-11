Sólida, nuestra economía ante cualquier resultado en EU: AMLO

Ciudad de México. Ante cualquier resultado en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, México "tiene la garantía de estabilidad económica y financiera. Nuestra economía es sólida, sana. Nuestro país cuenta con la confianza de los inversionistas extranjeros”, aseveró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Declinó pronunciarse sobre las expectativas de ese proceso electoral, apegado al principio constitucional de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

López Obrador fue explícito en señalar que “vamos a esperar a que transcurran las elecciones hoy, que se tengan los resultados y yo voy a informar al pueblo en su momento (...) Tenemos que ser respetuosos y esperar el momento, no adelantarnos, no hacer pronósticos y desde luego no tomar partido porque no queremos que un extranjero opine sobre lo que sucede en nuestro país, si no queremos que un gobierno extranjero opine sobre lo que corresponde sólo a mexicanos, no debemos estar con actitudes injerencistas, metiéndonos en la vida interna de otros países”.

Recordó que en su momento, tras las polémicas elecciones presidenciales de México de 2006, el gobierno de España se anticipó a reconocer el triunfo de Felipe Calderón violando todas las formas políticas, pero declinó que México vaya a incurrir en estas actitudes.