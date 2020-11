Familiares de guardería ABC se instalan en plantón afuera de la Segob

Ciudad de México. Familiares de víctimas de la Guardería ABC de Sonora, que demandan el pago de compensaciones económicas, tenían programada una reunión este martes en un hotel cercano a la Secretaría de Gobernación (Segob), con el fin de guardar las medidas de sana distancia, pero finalmente no asistieron, ya que exigen que el encuentro se realice en la sede de la dependencia, donde colocaron cruces con el nombre de sus hijos para protestar por la no realización de la cita.

El lunes, los padres y madres acudieron al Palacio de Cobián, donde se acordó revisar cada uno de los 27 expedientes en donde se consigna el caso, para lo cual se convocó al encuentro de hoy.

En un comunicado, la Segob informó que pidieron ser atendidos por el subsecretario de derechos humanos de la Segob, Alejandro Encinas, por lo que se acordoì la reunioìn para este martes. Al encuentro previsto acudió el funcionario, así como el titular de la Unidad de Atencioìn de Derechos Humanos, Enrique Irazoque Palazuelos; y el director general de la Asesoriìa Juriìdica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Andreìs Vaìzquez Murillo. Sin embargo, no asistieron los familiares.

Ante ello, la dependencia informó que serán convocadas a la brevedad para la revisión de los casos. La Subsecretariìa de Derechos Humanos, Poblacioìn y Migracioìn reiteró su compromiso de escuchar a todas las viìctimas y sus familiares en el paiìs, asiì como coordinar con instituciones como la CEAV las rutas de atención y reparación pertinentes.

De igual forma, explicó que el lunes se acordó revisar cada uno de los expedientes de las personas agraviadas, asiì como trazar una ruta de resolucioìn, ya que 26 de los familiares recibieron ya del Estado mexicano una compensacioìn como parte de la reparacioìn integral. Pero debido a que las sumas fueron litigadas, están en espera de la sentencia definitiva del Poder Judicial para que eìstas sean pagados a la brevedad.

Por su parte, Miguel Nava, representante legal de las familias de los niños fallecidos el 5 de junio de 2009, denunció que la reunión de ayer no se llevó a cabo porque las autoridades del país no quieren que los padres y madres de las víctimas acudan a los encuentros acompañados por un abogado.

“El tema es muy sencillo: no quieren que los padres entren con abogados, porque hemos logrado ganarles ‘N’ cantidad de amparos, pero la CEAV, por órdenes de Gobernación, emite resoluciones desapegadas a derecho” que les han impedido acceder a la reparación integral del daño.

El litigante recordó que el mandatario Andrés Manuel López Obrador prometió en diciembre de 2019 y en marzo de este año que, al momento de que se emitiera la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la atracción del caso y la orden de indemnizar económicamente a una de las familias, su gobierno acataría la orden judicial. Ambos elementos se aprobaron en julio de 2020.

Las autoridades “nunca se imaginaron que la sentencia le generaría una afectación al gobierno y por eso mandaron cambiar la Ley General de Víctimas y retiraron el fondo que crearon las Cámaras para que la CEAV pueda decirle al Poder Judicial ‘no tengo cómo cumplir’” las órdenes de indemnización, dijo Nava.

De igual forma, Nava señaló que la reunión originalmente se había pactado en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, no en un hotel. “Las familias dicen ‘tenemos once años en la lucha, recíbanos en una oficina pública, no en un hotel. Ahorita están muy molestos y se van a quedar ahí (frente a Gobernación) un buen tiempo”, dijo.

En protesta por la no realización del encuentro con los funcionarios federales, un grupo de padres y madres de los niños de la Guardería ABC colocaron frente a la Segob, en la calle de Abraham González, una estructura metálica con 49 cruces, en las cuales escribieron los nombres de los pequeños fallecidos.

