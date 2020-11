Juez rechazó pedido de FGR de ordenar aprehensión contra Videgaray: AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que un juez rechazó la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) de girar orden de aprehensión contra Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores con Enrique Peña Nieto.

“Se rechazó porque un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo… No sé si de manera definitiva o para que se complemente”, pero hay que ver “si el delito de traición a la patria es el motivo o cualquier otro para regresar el expediente a la fiscalía”, sostuvo en conferencia de prensa.

“En estos casos siempre se trata de reparar o complementar si está mal integrada la averiguación; es función del juez que no admite porque considera que no es sólida o no tiene todos los elementos la solicitud de la fiscalía o del ministerio público”, aseguró.

Señaló que también corresponde al juzgador determinar si se puede actuar contra Videgay por ese ilícito, derivado de la denuncia de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos.

“La fiscalía presenta denuncias, el juez es el que va a determinar si amerita la orden de aprehensión y si es así, inicie un proceso para ver si hay delitos o no”, manifestó.

El Presidente destacó que también corresponderá a las autoridades judiciales resolver sobre lo que señalan representantes de Odebrecht en descargo de Videgaray, argumentando que el dinero que entregaron para la obtención de contratos no se utilizó para financiar las campañas del PRI ni para comprar los votos para la aprobación de la reforma energética.

A pregunta expresa sobre si la investigación debe alcanzar a Peña Nieto, mencionó que eso debe decidirlo la FGR que es, recordó, una institución autónoma, pero “mi postura de siempre es que para el caso del ex presidente lo mejor es la consulta a los ciudadanos, porque no es solo un asunto jurídico, es político”.

Nosotros no tenemos intención de perjudicar a nadie, “no es mi fuerte la venganza; no vamos a fabricar delitos, no vamos a perseguir a nadie, no somos iguales”, señaló, al recordar que cuando estuvo en la oposición “nos fabricaron delitos”. Recordó que lo desaforaron como jefe de Gobierno de la Ciudad de México porque “no querían que mi nombre apareciera en la boleta en 2006”.