Rechaza AMLO plan aliancista y defiende su estrategia de recuperación

Ciudad de México. Al rechazar la propuesta de los gobernadores que integran la Alianza Federalista de conformar un fondo de estabilización, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que la estrategia de recuperación económica que ha seguido el gobierno federal ha funcionado como lo refleja la recuperación de 200 mil empleos en octubre y la estabilidad de la paridad del peso frente al dólar. Calificó de incongruentes a algunos de esos mandatarios estatales que en su momento, como legisladores, aprobaron la última reforma a la fórmula de distribución fiscal en 2007.

Durante la conferencia de prensa, fue cuestionado sobre la carta de la Alianza Federalista para replantear la distribución presupuestal para 2021, el presidente dejó en claro que el gobierno federal presentó ya su iniciativa de presupuesto para el próximo año a la Cámara de Diputados que tiene la facultad exclusiva de aprobarlo. Por eso, dijo, “ya no es conmigo” es con el poder legislativo.

“Es el poder legislativo el que aprueba la ley de ingresos y presupuesto. Lo que sí deben de tener en cuenta los gobernadores disidentes, opositores a nuestro gobierno es de que los vamos a respetar a ellos como representantes de sus pueblos. Porque son representantes de estados libres y soberanos y sobre todo, vamos a garantizar a los pueblos que representan los apoyos que por justicia les corresponde,No se va a escatimar, no se va a limitar ningún apoyo a los habitantes de Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Colima”.

Sin embargo precisó que aun no ha recibido la carta formal de la Alianza Federalista pero ante la demanda de reunión y de replantear la distribución presupuestal insistió en que hay que respetar la investidura presidencial.

–¿No se ha respetado?

-No ha habido, me han faltado al respeto. Vienen aquí, los recibo, como recibo a cualquier otra persona. Vienen los periodistas, la prensa conservadora, y hacen un espectáculo, eso no es serio. Quieren tratar sus asuntos, con el secretario de Hacienda que tiene instrucciones de atenderlos, la secretaria de Gobernación. Creo que se debe respetar la investidura presidencial, creo que a todos nos conviene.

Comentó que todos ellos que ahora proponen replantear el tema presupuestal fueron los que en su momento propusieron que el gobierno se endeudara y apoyar arriba a las corporaciones. Sin embargo precisó que hay signos de que la estrategia aplicada está funcionando y la coyuntura se dio en V una caída y recuperación rápido.

Reiteró que la Federación no les debe un peso a los gobiernos estatales de las participaciones federales, presentando un cuadro desglosado de las cantidades que se han entregado a cada entidad entre las cuales mencionó que a Nuevo León se le han entregado 30 mil 622 millones de pesos; a Jalisco, 42 mil 565 millones de pesos; a Chihuahua, 19 mil 611 millones de pesos; a Coahuila 14 mil 926 millones de pesos; a Guanajuato, 28 mil 163 millones de pesos; a Michoacán, 20 mil 429 millones de pesos, entre otros.

Si no están de acuerdo con esta asignación, pues deberían presentar una iniciativa de reforma constitucional para modificar la fórmula de distribución fiscal. “Es un asunto constitucional y eso lo tienen que ver con la Cámara de Diputados, lo quiero dejar de manifiesto, no es conmigo, es con la Constitución. Hay una fórmula de distribución, no nos gusta cómo se distribuye el presupuesto, pues lo que procede es hacer una reforma. La última reforma, lo vuelvo a recordar, se hizo con el gobierno de Calderón en 2007 y la aprobaron algunos de los gobernadores que ahora están pidiendo mas recursos, ,se me hace muy incongruente, poco serio, ”.