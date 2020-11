Emite INE nuevos lineamientos para registro de candidatos independientes

Ciudad de México. En previsión de uno de los conflictos que generaron mayor polémica en 2018, el registro de candidatos independientes, el Instituto Nacional Electoral ya cuenta con nuevos lineamientos para el registro de estos aspirantes. En esta ocasión, dichos preceptos son de aplicación obligatoria para los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL) en los procesos de registro de aspirantes en los comicios locales, donde se concentrarán la inmensa mayoría de los cargos de elección en 2021.

“La utilización de la aplicación (APP) a que se refieren los presentes Lineamientos sustituye a la denominada cédula de respaldo para acreditar contar con el apoyo de la ciudadanía, a quienes aspiran a una candidatura independiente, salvo en los casos de excepción establecidos en las legislaciones locales”.

En el documento se menciona que cada apoyo de la ciudadanía tendrá un carácter preliminar hasta en tanto la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores no valide la autenticidad del ciudadano que otorga su aval. Punto que fue motivo de controversias durante la pasada elección ante las contrastantes cifras entre firmas entregadas y firmas validadas.

Los lineamientos disponen de un capítulo expreso de las obligaciones de los OPLs que deberán seguir puntualmente desde la capacitación para el uso de la APP a los aspirantes a candidatos; dar de alta un portal web a éstos; operar una mesa de control, del proceso de los apoyos e implementar medidas de protección de datos personales de los ciudadanos.

También deberán verificar que no existan duplicidades entre las personas auxiliares acreditadas por candidato para que no laboren para varios aspirantes; realizar cruces de información para detectar la duplicidad de apoyos y realizar lo conducente conforme a su ley para que sea el OPL quien determine si los aspirantes cumplieron o no, con el porcentaje requerido de apoyo de la ciudadanía.

Se contempla además el uso de módulos de captura de cédutas (captura manual) en aquellos municipios donde los OPLs determinen como régimen de excepción, para procesar los apoyos para aquellos aspirantes a candidatos independientes registrados en el sistema informático.