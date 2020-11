"Descomposición", en el caso Zebadúa, dice López Obrador

Ciudad de México. La trama en torno a las irregularidades relacionadas con la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles y la posibilidad de que su operador financiero, Emilio Zebadúa, se apegue a un criterio de oportunidad para evitar o reducir sanciones penales conforman un “asunto muy feo, muy bajo, de descomposición, porque si se participa en un grupo y luego hay estas vendettas, pues es un ambiente de descomposición”, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En este contexto, recordó que en Estados Unidos se dio un caso similar al condenar a solo 20 años de prisión al ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, quien se acogió a la figura de testigo protegido y cuyo asunto está asociado a los delitos que se le imputan al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Al respecto, adelantó que México sólo está esperando a que transcurran las elecciones Estados Unidos para plantear el tema al gobierno estadunidense.

“Ahora no porque estamos cuidando no meternos en la parte electoral, pero tenemos que revisar todo esto, como es que se dan estas aprehensiones, quiénes intervienen, sobre los acuerdos que hay con agentes, que actúan en México. Tenemos que agradecer, repito, ya lo he dicho, el presidente Donald Trump ha sido respetuoso, no se han interferido, no han participado en acciones encubiertas o no han habido acuerdos para que las agencias extranjeras intervengan en este país, no se ha permitido, han sido respetuosos, pero hay temas que queremos aclarar bien sobre esa relación”.

Durante su larga conferencia de prensa, fue cuestionado sobre el tema, en torno al cual concluyó: “así estaba de podrido”. Consideró que ese mecanismo de criterio de oportunidad “para garantizar que no lo castiguen tanto” debe aplicarse con cuidado.

“Evitar la impunidad, que no se abuse, no por declarar, ya me quedé yo sin ninguna culpa, por involucrar a otras personas, no tengo culpa aunque haya participado, el espíritu es que se puedan reducir las penas pero no exonerar, sobre todo cuando se trata de bienes que fueron sustraídos de la hacienda pública, se tiene que buscar la devolución del dinero, la reparación del daño, creo que la Fiscalía General de la República debe estarlo considerándo”. Sin embargo, reconoció que Zebadúa está en su derecho de hacerlo.