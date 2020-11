Agradece Rosa Icela Rodríguez a López Obrador por nombramiento

Ciudad de México. Empeñaré todos los esfuerzos para trabajar por la gente, afirmó Rosa Icela Rodríguez, designada como nueva titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A través de su cuenta de Twitter, Rosa Icela Rodríguez quien llegará a la SSPC en sustitución de Alfonso Durazo (quien buscará la gubernatura de Sonora como candidato de Morena), se encuentra convaleciente de Covid-19.

La que fuera hasta hace unos días encargada de puertos, se dijo “agradecida y comprometida con la decisión del Presidente de México, Andrés Manuel @lopezobrador_, por la designación como titular de la @SSCP. Me incorporaré en cuanto tenga el alta médica por Covid”.

Asimismo, señaló que ha “seguido con interés los comentarios y consejos vertidos en medios de comunicación y redes sociales. No duden en que empeñaré todos los esfuerzos para trabajar por la gente. Gracias que me permiten servirles”.

En tanto ella asume oficialmente el cargo, como encargado de despacho estará el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja, quien colaboró con Durazo durante los dos últimos años y conoce la operación de la SSPC.

