ASF: incierto destino de los subsidios de Segalmex

Ciudad de México. En su primer año de operación, el Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos otorgó 45 mil 300 subsidios a productores de granos básicos por 3 mil 923 millones de pesos; no obstante, debido a las deficiencias en su diagnóstico, diseño y operación, no hay certeza de que los apoyos se otorgaron a la población objetivo: pequeños y medianos productores de maíz, frijol, arroz, trigo panificable y leche , informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Según la ASF, si no se cambia el modelo, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex, entidad encargada de operar el programa de precios de garantía) no acreditará que sea el más adecuado para atender el problema público de pago a los productores, además de que los apoyos se entregaron sobre un padrón no estructurado .

En su informe de la revisión a la cuenta pública 2018 detalló que en el caso de los productores de arroz y trigo panificable, Segalmex no conformó un padrón confiable.