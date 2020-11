SRE: no hay registro de menores deportados desde EU sin compañía

El director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, declaró que hasta ayer no hay registro de menores de edad que hayan entrado a territorio nacional sin acompañamiento de sus familiares.

En redes sociales, aseguró que el gobierno de México continuará con las investigaciones correspondientes de la mano de organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales.

Velasco reiteró el compromiso de la administración pública federal para la protección de infantes de todas las nacionalidades y de las personas migrantes en general.

El periódico The New York Times señaló que más de 200 niños centroamericanos han sido deportados de Estados Unidos y enviados a México durante los últimos ocho meses, lo cual no sólo contradice un acuerdo diplomático entre los dos países respecto a que solamente menores mexicanos y con supervisión de un adulto podrían ser devueltos a suelo nacional, sino que ha dejado en total indefensión, vulnerabilidad y riesgo a los pequeños sujetos a esta medida, porque no tienen aquí ningún tipo de conexión familiar.