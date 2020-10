Rosa Icela Rodríguez, carta de AMLO para la SSPC

El mandatario precisó que la propuesta no es para cumplir con una cuota de género, sino en favor de una mujer honesta, con principios, ideales y mística, que siempre ha estado con nosotros y a quien le tiene mucha confianza.

Fue también titular de la ­Se­cretaría de Desarrollo Social en el Gobierno de la Ciudad de México, y hasta hace poco, secretaria de Gobierno en la administración de Claudia Sheinbaum. Más tarde la invitó para poner orden y acabar con la corrupción, el contrabando y la producción de droga en puertos.

Mencionó que Rodríguez, de quien destacó su experiencia periodística, le ayudó un tiempo a levantar un diagnóstico de cómo estaba la situación en los puertos, el cual me sirvió para tomar decisiones . En caso de aceptar, el secretario de Marina deberá elegir a la persona sucesora.

Por ahora pidió no adelantarse y esperar a ver qué responde ella.

En cuanto a la violencia de género, el Presidente refirió que fue la derecha, el conservadurismo, que fue creando una imagen de que no nos interesaba atender a las mujeres .

Señaló que él lleva muchísimos años luchando por hombres y mujeres. Aquí me podría pasar toda la mañana hablando de lo que he hecho desde que fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, de lo que he hecho en defensa de las mujeres desde hace 40 años.

Aseveró que los conservadores, por antonomasia, son machistas, autoritarios, hipócritas y corruptos; puede haber excepciones, pero es un estilo, una forma de pensar, y poco a poco se caen las máscaras, precisó.