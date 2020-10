AMLO afirma que Rosa Icela "está pensando" sobre su nombramiento en SSPC

Cuernavaca, Mor. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Rosa Icela Rodríguez “lo está pensando”, después de que la propuso para secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Aseguró que el martes él dará a conocer su respuesta.

“No quiero decirles que ya aceptó, porque no fue ese mi propósito. (Por teléfono) le dije: “cómo seguramente ya te enteraste, te he propuesto para que seas secretaria de Seguridad. Piénsalo, primero descansa y termina de recuperarte (de Covid) y me dices. Yo creo que mañana o pasado mañana me va a informar. El martes les informo”, afirmó en entrevista.

También indicó que hasta que Alfonso Durazo concluya -mañana- dará a conocer quién será encargado de despacho.

En cuanto a la coordinación de seguridad, resaltó que están el comandante de la Guardia Nacional, los secretarios de Gobernación, de la Defensa Nacional, Marina. “Vamos todos juntos”.

-¿Quiere que se quede Durazo?

-Sí, pero él ya hizo compromiso allá, en el norte (Sonora).

Informó que Rosa Icela Rodríguez se recupera del Covid. “Está mejor, porque fue afectada por el Covid y se está recuperando, pero bien. Me dijo que se sorprendió (con la noticia), pero ella siempre ha estado en esta lucha, siempre ha defendido esta causa, siempre ha estado con nosotros. Le tengo mucha confianza.

Al insistirle si ya aceptó, pidió esperar al martes, pero es un reconocimiento a “una mujer que viene de abajo, de la Huasteca potosina, de Ciudad Valles, una familia humilde”.

Afirmó que tiene “bastante experiencia”, y resaltó que “no es un asunto nada más de cuota; se trata de una mujer con principios, con ideales, con mística; una mujer honesta. Ya veremos, pero no nos adelantemos”.

A las críticas de la oposición por su propuesta, respondió: “nos critican por todo; hace unos días un escritor conservador dijo que hablaba yo como vendedor de detergente -en referencia a Javier Sicilia-. A lo mejor su enojo es porque no me dejé besar cuando se dedicaba a besuquear a todos”.

Pero lo cierto, afirmó, es que “están muy molestos, exageran, se ofuscan, hay que serenarnos todos”.